Le Fonds central d’intervention d’urgence de l’ONU a débloqué mercredi sept millions de dollars pour les personnes souffrant de l’insécurité dans le nord du Mali, a annoncé Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres.

“Les besoins humanitaires au Mali sont énormes, le pays étant confronté à une crise multidimensionnelle”, a-t-il déclaré, ajoutant que “cette année, les humanitaires auront besoin de 868 millions de dollars pour aider 6,2 millions de personnes”.

M. Dujarric a indiqué que Martin Griffiths, secrétaire général adjoint et coordinateur d’aide humanitaire de l’ONU, a alloué cette assistance vitale pour soutenir 423.000 personnes touchées par les hostilités dans les régions de Gao, Kidal et Mopti, notamment les personnes déplacées internes, les réfugiés et les communautés d’accueil.

“Cette nouvelle allocation permettra de soutenir des projets d’éducation et de protection”, a affirmé le porte-parole, ajoutant que les domaines de la santé, de l’eau et de l’hygiène, des abris et de l’assistance psychologique seront couverts.

Le Mali est plongé dans plusieurs crises sécuritaires, politiques et économiques depuis 2012. Les insurrections indépendantistes, les incursions djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le mois dernier encore, la mission de maintien de la paix de l’ONU, connue sous le nom de MINUSMA, a signalé que deux casques bleus avaient été tués et quatre autres blessés dans la ville de Tombouctou, dans le nord du pays.