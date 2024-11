Avec la rétrocession du camp de Bamako vendredi dernier (15 novembre 2024), la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a officiellement pris fin dans notre pays confronté à une crise multidimensionnelle depuis janvier 2012. Elle (rétrocession) marque la fin de la phase de liquidation. Le camp a été officiellement remis aux autorités maliennes lors d’une cérémonie qui a enregistré la présence du Secrétaire général adjoint chargé de l’appui opérationnel des Nations unies, Atul Khare, et du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop.

«La M​inusma, à son déploiement en juillet 2013, était le symbole de la solidarité internationale au chevet du Mali qui luttait à la fois contre les groupes armés et contre les hordes terroristes, qui se sont par la suite coalisés contre les Forces armées maliennes (FAMa), contre les représentants de l’État, mais aussi et surtout contre les paisibles populations innocentes dont le seul tort était de vivre dans des localités convoitées par ces groupes obscurantistes», a rappelé le chef de la diplomatie malienne au cours de cette cérémonie. «La MINUSMA avait symbolisé aux yeux des Maliens, ce que la communauté internationale avait de mieux à offrir : la paix et la stabilité», a-t-il ajouté.

Dix ans après son déploiement, le Conseil de sécurité des Nations unies avait mis fin au mandat de la Minusma par la résolution 2690 du 30 juin 2023. Il avait demandé un retrait «organisé et en toute sécurité» des 13 289 militaires et 1920 policiers autorisés au Mali, «en étroite consultation avec le gouvernement de transition et en coordination avec les pays fournisseurs de contingents». Cette décision est intervenue à la suite de la demande de retrait formulée par les autorités de transition le 16 juin 2023.

Commentaires via Facebook :