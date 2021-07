Union africaine : Une délégation du conseil de paix et de sécurité attendue aujourd’hui à Bamako

Les membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) effectueront une mission de terrain au Mali du 14 au 17 juillet 2021, sous la présidence de l’ambassadeur Victor Adekunle Adeleke, représentant permanent de la République fédérale du Nigeria auprès de l’UA.

La délégation est composée de l’ambassadeur Adeoye Bankole, commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’UA et des ambassadeurs, représentants permanents des États membres du CPS.

La mission de terrain se déroule conformément au mandat du Conseil de promouvoir et de renforcer la paix, la sécurité, la stabilité et la démocratie sur le continent et en application des dispositions pertinentes du communiqué de la 1001ème réunion du CPS sur la situation au Mali, tenue le 1er juin 2021.

L’objectif principal de la mission du CPS au Mali est de recueillir des informations sur la situation politique, sécuritaire, économique, sociale et humanitaire qui prévaut sur le terrain, y compris l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger de 2015.

Les informations recueillies au cours de la mission seront déterminantes pour les prochaines étapes. Au cours de sa mission, la délégation du CPS tiendra des consultations avec un certain nombre de parties prenantes, notamment les autorités maliennes, le corps diplomatique accrédité au Mali, les représentants des mouvements signataires de l’Accord pour la paix, des partis politiques, des organisations de la société civile et autres acteurs clés sur le terrain.



Source : Bureau de presse du MAECI