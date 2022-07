Le gouvernement Malien a réitéré hier mardi, sa volonté devant le Secrétaire général adjoint des opérations de paix des Nations-Unies, Jean Pierre Lacroix, de voir la mission de l’ONU « changer de paradigme ». Le numéro 2 des Nations Unies effectue une visite auprès de ces troupes.

C’est dans un contexte de tensions entre les autorités maliennes et la MINUSMA que le secrétaire général adjoint des opérations de paix des Nations-Unies visite le Mali. Contexte marqué par la « suspension de toutes les opérations de rotations des troupes de la mission de maintien de la paix et l‘expulsion de son porte-parole, Olivier Salgado ». « Il n’existe pas au Mali de sentiment anti-MINUSMA », a déclaré le chef du gouvernement de la transition, Choguel Kokala Maiga, qui recevait à la Primature le diplomate onusien en présence de neuf membres du gouvernement. Lequel estime que le lourd investissement tant humain, matériel, que financier de l’ONU dans la crise requiert indubitablement « un changement de paradigme et une évolution de la doctrine des Nations-Unies ».

Avant de poursuivre que la crédibilité de toute action de l’ONU sur le territoire malien se jugera à l’aune de la capacité collective entre le Gouvernement du Mali et les Nations-Unies à assurer « la protection des populations civiles, à lutter contre l’insécurité et le terrorisme, à aider au redéploiement de l’État, au rétablissement de sa souveraineté sur l’ensemble du territoire … »

Le Chef du gouvernement est largement revenu sur la question des droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme. Cette question oppose les autorités maliennes à la mission des Nations-Unies. « Je vous réitère, ici et solennellement, les fortes réserves exprimées par l’État du Mali, quant au mécanisme des droits de l’Homme, sans l’implication de l’État malien », a insisté Dr Choguel Kokala Maïga. Malgré le renouvellement du mandat le 30 JUIN dernier, le gouvernement malien refuse toujours de donner son accord à la section droit de l’Homme de la MINUSMA d’enquêter sur les localités où l’armée malienne a mené des opérations de grande envergure dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, face aux demandes des Nations-Unies de lever les restrictions afin de permettre la mobilité de ces avions, le premier ministre dira que l’exigence des autorisations instaurées par le gouvernement relève des mesures de planification et de sécurité nationale. Avant le premier ministre, c’est le ministre des Affaire étrangères, Abdoulaye Diop qui déclarait devant le secrétaire général adjoint des opérations de paix de l’ONU que « le Mali ne met pas d’obstacle spécifiquement pour bloquer les actions de la MINUSMA ».

‘’ Les 49 militaires ivoiriens’’

Choguel de rassurer le diplomate onusien Jean Lacroix que le gouvernement a convié la MINUSMA à des échanges pour clarifier certains aspects de la coopération. Ce, afin de créer les conditions propices à la levée de la mesure suspensive de la rotation des contingents de la MINUSMA. Celle-ci a été prise suite à l’incident né de l’arrivée de 49 militaires ivoiriens à l’aéroport de Bamako. Selon le chef du gouvernement, les autorités du Mali attendent toujours de la clarification sur l’arrivée de ces 49 éléments de l’armée ivoirienne par vol civil sans information préalable des autorités compétentes maliennes. « Le Gouvernement du Mali réitère sa demande de clarification des liens légaux ou contractuels entre les militaires ivoiriens concernés, Sahel Aviation Service et le contingent allemand de la MINUSMA », a indiqué le Premier ministre.

Toujours sur la question des Éléments Nationaux de Soutien (NSE) des pays contributeurs de troupes, il a souligné la nécessité d’une plus grande transparence de la part de la MINUSMA en ce qui concerne ses effectifs en activité sur le sol malien, leurs conditions de déploiement et de rotations de contingents militaires et civils et des NSE.

Jean Pierre Lacroix a plutôt choisi la voie de l’apaisement en déclarant que le moment est venu de travailler de manière propice pour un retour de l’administration et la restauration de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

