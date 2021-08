Disparition : Sélingué pleure Magatte Ndiaye, son maire humble, serviable, généreux et honnête

Sélingué vient de perdre un grand homme. Il s’agit du maire de la Commune de Baya ou Sélingué. Magatte Ndiaye est décédé le 8 août dernier à Bamako des suites de maladie. Humble, serviable, généreux et très honnête, M. Ndiaye a été inhumé le lundi 9 août chez lui-même à Kangaré.

Nous les habitants de Sélingué sont toujours sous le choc depuis l’annonce du décès du maire Magatte Ndiaye, survenu le dimanche 8 août 2021 des suites de maladie à la Clinique du Renouveau à Quinzambougou.

Selon le secrétaire général de la mairie, Oumar Diallo, que nous avons joint au téléphone, «le maire Magatte était un homme extraordinaire que Sélingué n’a jamais eu. Son décès est une énorme perte pour nous et toutes les communes voisines de Sélingué. Un maire très populaire, travailleur. Il est très difficile de qualifier Magatte tant il était bien. Un homme humble, serviable, généreux et très honnête. Il était prêt à tout pour servir ses prochains. Et Magatte était comme ça avant d’être maire».

Comment Magatte Ndiaye est décédé ? Le secrétaire général de la mairie précise : “En fait, le maire est tombé malade juste après le naufrage d’une pirogue qui a fait 22 morts, le 19 juillet dernier, à la veille de la fête de Tabaski. Il a été évacué à Bamako pour des soins. Malheureusement, il nous a quittés, le 8 août dernier. Les obsèques ont eu lieu le lendemain lundi 9 août aux environs de 14 h à Sélingué en présence d’une foule nombreuse venue de tous les coins de Sélingué et des communes voisines. C’était du jamais vu, tellement les gens sont sortis pour accompagner Magatte à sa dernière demeure ! Il repose désormais chez lui-même à Kangaré”.

Le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement, Modibo Koné, le préfet, les différents conseillers municipaux étaient présents pour rendre un dernier hommage à Magatte Ndiaye, qui avait soufflé ses 60 bougies en mars 2021. Il était à son deuxième mandat à la tête de la mairie de Sélingué. Il avait été élu pour la première fois en 2009 sous les couleurs du parti PCR avant de briguer un second mandat en 2016 comme maire Adéma.

Jugeant le bilan du maire Magatte, le secrétaire général Oumar Diallo se dit très satisfait des réalisations durant sa mandature. “Le maire Magatte a beaucoup contribué au développement socio-économique de Sélingué avec la réalisation d’infrastructures. L’éducation et la santé étaient vraiment ses créneaux. C’est pourquoi, Sélingué a bénéficié beaucoup d’investissements dans ces secteurs avec la construction de plusieurs salles de classes, des maternités. Sans oublier la station des réseaux électriques au niveau de plusieurs communes et la construction des magasins. Il est difficile d’énumérer tout ce que la mairie a pu réaliser sous Magatte Ndiaye”, détaille-t-il.

Depuis le décès de Magatte Ndiaye, c’est son 1er adjoint, Moussa Doumbia, qui assure l’intérim en attendant que le conseil communal examine la situation.

Notons que Magatte Ndiaye était mécanicien de son état. Il a travaillé d’abord à l’ODRS avant de prendre sa retraite pour se consacrer à l’agriculture et l’élevage. Très populaire, il s’est lancé dans la politique pour le plus grand bonheur de Sélingué. Il laisse dernière lui deux épouses, des enfants et des fans inconsolables.

Adieu Monsieur le maire ! Va en paix !

El Hadj A.B. HAIDARA

