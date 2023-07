L’information est tombée hier dimanche dans la matinée. Le Président du Comité exécutif du Parti Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) non moins membre du CNT, Pr Marimantia Diarra est décédé vers 1h du matin à son domicile. Il assumait les destinées du Parti de l’abeille depuis le 18 Octobre 2021.

En effet, Pr Marimantia Diarra était professeur d’enseignement supérieur de classe exceptionnelle. Né à Diéma en 1948, il fut l’Ancien Secrétaire Général de l’Adema-PASJ et ancien 3ème vice-président du même parti avant d’occuper sa présidence. Très proche de l’ancien Président feu Amadou Toumani Touré (ATT), il fut membre de ses gouvernements successifs en qualité de Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire.

Comme d’autres expériences professionnelles, Marimantia a occupé le fauteuil de Directeur Général du Projet de Gestion des Ressources Naturelles(PGRN) du Mali, de janvier 1993 à décembre 2002. Il fut Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Chargé du Plan, de 2002 à 2004. De 2002 à 2007, il était le Vice-président du Comité National du crédit. Membre suppléant de la Conférence des Ministres chargés des Finances de la Zone franc, d’octobre 2002 à septembre 2007, Pr. Marimantia a occupé le poste du Gouverneur suppléant pour le Mali pour plusieurs organismes internationaux. Président du Conseil d’administration de la Banque Commerciale du Sahel (BCS-SA) depuis septembre 2008 et Représentant du Président de la République et représentant du Président au Conseil de surveillance du Millénium Challenge Account-Mali (MCA-Mali) à partir du 1er Mars 2009.

Côté vie associative, le Pr Diarra était le Président d’honneur de l’équipe ‘’Da Monzon football club’’ et le Secrétaire Général de l’Association pour le désenclavement des Cercles de Diéma et Nioro du Sahel.

Sur le plan politique, il fut élu député à Diema et occupait le poste de Secrétaire Général de la section Adema de Diéma.

Dès l’annonce de son décès de nombreuses formations politiques ont fait des communiqués de condoléances, notamment l’UDD et sa formation politique originelle, l’ADEMA-PASJ. Qui a adressé ses plus sincères condoléances, sa solidarité et ses compassions à sa famille biologique, à la Section de Diéma, de même qu’aux militants et sympathisants du Parti. Ses obsèques sont prévus aujourd’hui lundi, à son domicile sis à Kalaban Coro-Plateau, à partir de 16h. Que la terre lui soit légère !

Par Mariam Sissoko

