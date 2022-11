La cantatrice Mah Kouyaté N°2 est décédée lundi 7 novembre à Bamako, selon plusieurs proches de sa famille.

La griotte et chanteuse était l’une des musiciennes traditionnelles les plus suivies de la scène nationale. Connue pour son timbre de voix particulièrement apprécié de ses fans, Mah Kouyaté N°2 était issue d’une grande famille de griot et de musicien.

L’artiste avait donc fait ses débuts dans la musique dès son plus jeune âge notamment lors des cérémonies sociales. Sa voix séduit ses nombreux fans qui au-delà du Mali apprécient ses chansons de par le monde entier. Ce qui lui ouvre les portes d’une longue belle carrière artistique.

Mah Kouyaté a signé son premier opus « Diarabi » en 1996. Cette Album qui l’a relevée au Mali et au monde a été suivi en 2002 par « Sumu vol 1-2 », « GAN 2002 » et « Musolu » en 2002. Elle revient avec « Badenya Vol 1-2 », « Fimani Veste » , ” Fimani Guitare ” en 2003 et « Tariba » , « Nan Koumandjan Vol 1-2 » en 2004. Elle signe « Sumu vol 1-2 » en 2005 et « Masselala » en 2006.

Par Mohamed TOURE

