Mali: L’ancien procureur général, Daniel Tessougué est décédé

L’ancien procureur général malien, Daniel Tessougué, nous a quittés ce dimanche 11 juin 2023 à Bamako. Ancien procureur général près de la cour d’appel de Bamako de 2012 à 2015, il a récemment occupé le poste de président de la cour de justice de l’UEMOA de 2019 à 2022. Son décès est une perte immense pour le Mali et la communauté judiciaire. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à sa famille, ses amis et ses collaborateurs.

Daniel Amagoin Tessougué, considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, laisse derrière lui un parcours professionnel remarquable. Après avoir commencé sa carrière en tant qu’auditeur de justice en 1985, il a occupé de nombreux postes clés au sein du système judiciaire malien. Il a été juge d’instruction en 1987, président du tribunal du travail en 1991, substitut du procureur de la République en 1992, et conseiller technique au ministère de la justice en 1993.

Sa carrière s’est ensuite poursuivie avec des responsabilités telles que contrôleur d’État en 1994, directeur national adjoint des affaires judiciaires et du sceau en 1996, procureur de la République en 1997, chef de cabinet au ministère de la justice de 1997 à 2000, inspecteur des services judiciaires de 2001 à 2004, et secrétaire général du ministère de la justice de janvier 2004 à décembre 2004.

Daniel Tessougué a également occupé le poste de vérificateur au bureau du Vgal de 2005 à 2008, et a été consultant indépendant de 2009 à 2010. Il a ensuite repris ses fonctions en tant qu’inspecteur des services judiciaires de 2010 à 2012, avant de devenir procureur général près de la cour d’appel de Bamako de 2012 à 2015. Enfin, il a assumé le rôle de président de la cour de justice de l’UEMOA de 2019 à 2022.

Sa contribution exceptionnelle à la justice malienne et sa réputation d’intégrité resteront gravées dans les mémoires. Daniel Tessougué était un homme respecté et admiré, qui a consacré sa vie à la poursuite de la justice et de l’équité. Son départ laisse un vide immense dans le paysage judiciaire du Mali.

L’enterrement de Daniel Tessougué fera l’objet d’un communiqué officiel de l’État. Puissent ses accomplissements et son dévouement servir d’inspiration pour les générations futures et que Dieu lui accorde la récompense qu’il mérite.

La rédaction de maliweb.net

Commentaires via Facebook :