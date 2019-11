La doyenne de Bamako, Kadia Togola repose, désormais au cimetière de Djicoroni-Para. Décédée dans la matinée du mardi 19 novembre à l’âge de 129 ans, elle a été accompagnée à sa dernière demeure, hier, par une foule nombreuse composée de parents et d’amis. La cérémonie funèbre s’est déroulée en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, du Premier ministre, Dr boubou Cissé, de plusieurs membres du gouvernement, du gouverneur du District de Bamako, Baba Hamane Maïga, du maire de la Commune IV, Adama Bereté, et des autorités traditionnelles et religieuses de Djicoroni-Para.

C’est en 2013 que Kadia Togola est devenue la doyenne de Bamako. Durant six ans, Ibrahim Boubacar Keïta lui rendait visite dans le cadre du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Il lui avait rendu visite le 16 octobre. Et comme si elle n’attendait que la clôture de la 25è édition de ce mois, jeudi dernier, Kadia Togola a tiré sa révérence quelques jours après. Le chef de quartier de Djicoroni-Para, Harouna Doumbia a remercié le chef de l’État pour tout ce qu’il a fait pour la défunte de son vivant, avant de prier Dieu pour qu’il sorte notre pays de la situation difficile qu’il traverse et pour le repos éternel de l’âme de la disparue. Ibrahim Sangaré, le porte-parole de la famille de la défunte, a abondé dans le même sens, précisant que cela fait six ans que le chef de l’État rend visite à sa grand-mère avec des cadeaux. Il a ainsi remercié le président Keïta pour son soutien et son assistance à feue Kadia Togola.

