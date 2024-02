Rien ne se dit, ni ne fait au hasard. Surtout, lorsqu’il s’agit du choix qu’une institution financière porte sur ses clients, aux fins de l’identification des meilleurs, des meilleurs. Être donc l’élu d’une banque, dans un tel contexte, relève du sérieux et la rigueur, si l’on tient bien compte du nombre et surtout de la qualité des clients qui y sont domiciliés. L’on pourrait aisément parler des méritants.

Le Magistrat Djibrila MAÏGA est désormais inscrit sur la précieuse et rare liste des meilleurs clients de la BANK OF AFRIKA. C’est ainsi que ladite banque lui a offert la possibilité d’effectuer un voyage en République de Côte D’Ivoire. Une belle occasion qui a coïncidé avec la période de la CAN 2023 de football. Le désormais Ambassadeur de la Bank Of Africa a donc pu prendre part au grand événement footballistique africain. Non seulement, il a pu vivre en direct et au stade la finale de la CAN, mais aussi et surtout, il a pu rencontrer et échanger avec certaines sommités du football africain et international.

<< J’ai effectué un très bon voyage en Côte d’Ivoire, pendant la CAN par les soins de la BANK OF AFRIKA, qui a bien voulu me nommer son Ambassadeur. J’ai rencontré les élites du football mondial, parmi lesquelles : Didier DROGBA, Yaya Touré, Samuel Eto’o fils, Kalou…>>, a fièrement témoigné Djibrila MAÏGA. Au-delà de sa nomination comme ambassadeur, nous nous sommes intéressés au caractère sérieux et la conduite qui sont guidés par sa probité morale. Toute chose qui commande un tel choix. Et nous n’avons pas été étonnés ni surpris du fait que ce magistrat ait mérité la confiance de la Bank Of Africa dont il est client fidèle.

En effet, ils sont nombreux, celles et ceux qui apprécient le Magistrat Djibrila MAÏGA sous l’angle du sérieux et de la rigueur, dans son comportement de tous les jours. Certains ont pu témoigner en mettant l’accent sur le respect des princes. Il est même l’homme en qui, la rigueur caractérise tout le comportement. C’est justement ce comportement d’homme sérieux qu’il a prouvé à sa banque. Le respect des conditions, des délais et clauses de la banque, aura fortement milité en faveur de la confiance qu’elle lui a faite.

Ce titre d’ambassadeur qu’il porte désormais, l’honore et donne lieu à une très bonne image de sa corporation professionnelle. Un magistrat qui vient ainsi de donner un brillant exemple du sérieux à une institution financière. De même, il vient de démontrer qu’un magistrat doit prôner le sérieux partout, en tout lieu et en toute circonstance. Il est donc élu meilleur client !

Par ailleurs, la Bank Of Africa, a pu reconnaître les mérites de ses clients. De tels actes honorifiques, favorisent la fidélisation des clients à la banque. Car, tout client aime aller là où il est respecté. Là où sa place et sa valeur lui sont reconnues. Le respect du client est le meilleur moyen de le maintenir et le fidéliser. Félicitations et merci au Magistrat Djibrila MAIGA pour ce bel exemple de sérieux !

Monoko Toaly

Commentaires via Facebook :