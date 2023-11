28ème édition du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion : Des kits alimentaires distribués par le ministre Assa Badiallo Touré à Bougouni Sikasso et Koutiala

Après le lancement officiel à Ségou d’une série de remise de kits alimentaires aux personnes démunieset des déplacées, le ministre de la Santé et du Développement social était à Bougouni, Sikasso et Koutiala, le week-end dernier, avec les bras chargés. Des milliers de kits alimentaires, composés de céréales, d’huiles, et de pâtes alimentaires ont été distribués aux populations des localités visitées.

Pour la réussite de cette mission, le ministre Assa Badiallo Touré avait à ses côtés les services sociauxainsi que les directeurs des organismes de gestion des régimes de santé sociale en l’occurrence le Directeur Général de l’INPS, Ousmane Karim COULIBALY, celui de la CANAM, Médecin-Général de Brigade Boubacar DEMBELE et Ichaka Koné, Directeur Général de la CMSS.

Cette visite du ministre Assa Badiallo TOURÉ a débuté par l’étape de Bougouni.

À Banimonotié, la délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et aux personnes âgées, Mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion oblige. Sur place, le ministre a procédé à la distribution de kits alimentaires, composés de 200 sacs de 50 kg de mil ; 200 bidons d’huile de 5 litres et 200 cartons de pâte alimentaire.

A l’occasion de cette cérémonie de remise de dons entrant dans le cadre de la 28ème édition du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion, le ministre Assa Badiallo TOURÉ, a félicité le Gouverneur de la Région de Bougouni pour l’accueil chaleureux réservé à elle et à sa délégation.

Au nom des plus hautes autorités du pays et à son nom propre, le Colonel Assa Badiallo TOURE a remercié la population de la Région de Bougouni pour les efforts indéniables réalisés du début de la crise à nos jours.

Selon le thème retenu cette année : « La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Kura », est assez évocateur et traduit la volonté du Gouvernement dans la poursuite de l’approfondissement de la solidarité qui est réaffirmée par les plus hautes autorités, notamment le Président de la Transition qui a décidé d’allouer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres socio sanitaires sur l’ensemble du territoire national.

Les kits offerts sont répartis entre les cinq cercles de la région de Bougouni à savoir : Bougouni, Kolondiéba, Yanfolila, Sélingué et Ouéléssébougou. Ils sont destinés nominativement aux personnes démunies recensées, a souligné le ministre en charge du Développement social.

Elle a profité de l’occasion à Bougouni pour lancer un appel à l’ensemble des Maliens, de l’intérieur comme de l’extérieur, à s’impliquer davantage pour faire régner la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays.

Le Colonel Assa Badiallo TOURE a remercié également les partenaires et toutes les bonnes volontés pour leur accompagnement sans cesse dynamique pendant ce mois, ou la solidarité et l’entraide, ciment de la cohésion sociale dans notre pays sont traduites en acte concret.

Après l’étape de Bougouni, la délégation ministérielle s’est rendue à Sikasso, où elle a rendu également une visite aux notabilités et aux personnes âgées.

A Sikasso, le ministre Assa Badiallo TOURE a offert 300 kits alimentaires, composés de riz, d’huile et de pâte alimentaire. S’en est suivi la dernière étape de sa sortie ce week-end, la région de Koutiala. Après les salutations d’usage aux autorités coutumières et aux personnes âgés, le Colonel Assa Badiallo TOURE a procédé à la distribution de 300 sacs de 50 kg de mil ; 300 bidons d’huile de 5 litres et 300 cartons de pâte alimentaire.

L’étape de Koutiala qui coïncide à la fin de ces visites à l’intérieur du pays dans le cadre du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion, le ministre Assa Badiallo TOURE a profité de l’occasion pour faire le bilan des activités. « Pour la 28ème fois, nous célébrons le Mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion, une édition au cours de laquelle de véritables moments de partage se manifestent.

Durant nos quatre semaines thématiques, nous avons eu l’occasion de côtoyer plusieurs aspects de notre société.

La 1ére semaine était celle des personnes âgées avec qui nous avons procédé notamment au lancement d’une caravane ophtalmologique à travers le pays.

La 2ème semaine était consacrée à la femme et à l’enfant. Avec mon collègue de la promotion de la femme nous avons eu à mener de nombreuses activités qui permettent aux couches vulnérables féminines d’atteindre l’autonomisation.

La semaine était dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Mon département a décidé pour cette édition d’impacter directement sur le quotidien d’un certain nombre de personnes handicapées.

Dans ce cadre nous avons par exemple offert des séances de rééducation à des enfants souffrants de bégaiement afin de leur permettre d’avoir une vie normale parmi leur semblable.

Nous sommes dans la dernière semaine, la 4ème, celle de la jeunesse, de l’emploi et de l’entreprenariat. Ce jeudi seulement nous avons assisté à une cérémonie ou l’agence nationale de promotion de l’emploi offrait des machines à coudre à des couches vulnérables dans le but ultime qu’elles puissent subvenir à leurs besoins dans la dignité ».

Pour le ministre, « toutes ces actions riment avec la volonté du Gouvernement dans la poursuite de l’approfondissement de la solidarité qui est réaffirmée par les plus hautes autorités, notamment le Président de la Transition, son excellence Colonel Assimi GOITA … ».

Il faut noter que ces remises de dons divers entrent dans une série de remise qui se réalisera dans tout le pays afin d’apaiser la souffrance des populations durant ce mois consacré à la tolérance, au don de soi et à l’union.

Service des Relations Publiques, INPS.

Adama DIARRA

