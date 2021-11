Dans le cadre de la coopération de longue date entre les Etats-Unis et le Mali, l’Ambassadeur Américain Dennis Hankins s’est joint aujourd’hui au Secrétaire Général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, M. Oumar Sogoba, pour deux cérémonies marquant des étapes importantes dans la coopération américano-malienne afin de transformer en réalité la vision le plan du gouvernement du Mali pour le renforcement des services de maintien de l’ordre et de sécurité. Pour que les agents de la police nationale du Mali puissent lutter efficacement contre le crime et assurer la sécurité des Maliens, il leur faut plus que des armes et des équipements. Ils ont besoin de systèmes modernes de gestion et de technologie de l’information qui soutiennent les agents qui servent le peuple malien chaque jour.

Après la phase d’installation et de tests du système, suivie d’une formation approfondie, l’Ambassadeur Hankins a officiellement remis à la police nationale un système de gestion des ressources humaines entièrement opérationnel (Système Integré des Ressources Humaines de la Police). L’Ambassadeur Hankins a également remis des certificats à 14 techniciens de l’information de la Police Nationale, de l’Office Central des Stupéfiants (OCS), et du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC). Ces 14 techniciens ont suivi un programme de formation parrainé par les États-Unis qui leur permet d’entretenir, de dépanner et de développer des capacités supplémentaires pour les systèmes informatiques des forces de l’ordre.

Les agences de sécurité maliennes évoluent rapidement pour faire face aux problèmes de sécurité multiformes auxquels le pays est confronté. Les États-Unis et le Mali travaillent ensemble pour mettre en œuvre des mesures de modernisation afin d’aider ces forces à fournir des réponses rapides et efficaces aux besoins de sécurité du peuple malien. Ces nouveaux systèmes de gestion et de technologie de l’information permettront de suivre le recrutement de nouveaux personnels, tout en soutenant la formation et le développement professionnel du personnel qui travaille pour ces agences. Ils permettront d’automatiser le système d’évaluation des performances et rendront la promotion du personnel plus juste et plus équitable. Les agences utiliseront ces systèmes pour identifier et déployer rapidement les employés ayant des compétences particulières nécessaires au succès des opérations. Dans un esprit de transparence, les employés pourront consulter, examiner et corriger les inexactitudes de leur dossier personnel tout au long de leur carrière, depuis leur embauche jusqu’à leur retraite ou leur départ du service. Grâce à l’automatisation des dossiers des ressources humaines de la police nationale, chaque agent recevra une photo d’identité et un badge de la police, qui feront partie intégrante de son uniforme et qu’il devra porter lors de ses contacts avec le public dans l’exercice de ses fonctions.

Ces formations et ces dons d’équipements aident le Mali à construire des forces de sécurité modernes et efficaces. Les États-Unis sont fiers de soutenir les partenaires maliens qui travaillent dur pour construire un Mali plus sûr. Le gouvernement américain s’appuiera sur ce succès en mettant en œuvre le même programme pour le personnel supplémentaire de l’Office Central des Stupéfiants (OCS).

Ces activités visant à renforcer l’application de la loi sont menées par le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi du Département d’Etat américain et le Programme d’assistance à la formation aux enquêtes criminelles internationales (ICITAP) du Département de la Justice américain. ###

