L’Association des Techniciens de Surface-Secteur de Santé au Mali (ATES-SSM) engagée et déterminée pour assainir le secteur de santé malien en collaboration avec l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) et la Caisse Nationale des Assurances Maladies (CANAM). Le lancement officiel de l’ATES-SSM a eu lieu le samedi dernier à l’hôpital Gabriel Touré en présence de quatre (4) ministres du gouvernement de transition à savoir : Mme le ministre de la Santé et du Développement Social Diéminatou Sangaré, marraine de l’événement, du ministre de l’Environnement et de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné, de Mme le ministre des Transports et des Infrasctures, Dembélé Madina Sissoko et enfin Mme le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidiè Founè Coulibaly.

Sans la salubrité, la vie des personnes et de leurs biens sont danger. Il n’y a pas de santé dans un espace sale raison pour l’ATES-SSM s’est donné comme la tâche d’assainir les lieux de santé. Les hôpitaux, les Centres de Santé de Référence (CSREF), les Centres de Santé Communautaires (CSCOM) et les Associations de Santé Communautaire (ASAKO) seront dorénavant propre grâce aux actions de l’ATES-SSM.

Le coup d’envoi des activités a été donné par les quatres (4) ministres du gouvernement. Pour la marraine de l’activité, les services d’hygiène et salubrité jouent un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de limiter la transmission des infections en milieu de soins, étant responsables de l’entretien des surfaces et de la gestion des déchets. ‘’ Je veux donc saluer l’initiative et vous assurer de l’accompagnement de mon département pour l’atteinte de vos objectifs’’, a-t-elle apprécié et les invite également à prendre contact avec ses services techniques compétents afin de prendre connaissance des guides sur les lignes directrices, les techniques et les équipements de travail, les désinfectants, la gestion de la qualité ainsi que d’autres aspects importants de ce secteur en vue d’améliorer et d’harmoniser les pratiques dans ce sens.

En venant à cette activité, le ministre de l’Environnement et de l’Assainissement n’est pas venu avec les mains vides. Au nom de tout de son département, il a offert 50 brouettes, 50 pelles, 50 râteaux, 100 bouteilles d’eau de javel, 50 paires de gants, 50 balais à manche et 50 poubelles plastiques à l’Associations des Techniciens de Surface-Secteur de Santé au Mali.

Dans le même sens l’association des femmes de CMSS a remis 20 brouettes, 100 serviettes, 100 paires de gants, 20 eaux de javel, 20 savons et 100 balais à manche à l’ATES-SSM.

Au tour du directeur général de l’hôpital Gabriel Touré, Dr Abdoulaye Sanogo, a signalé que la salubrité exige l’engagement de nous tous. ‘’ J’invite tous les particuliers, le secteur privé, les associations à venir renforcer les actions de cette association ‘’, a affirmé Dr Sanogo et a rappelé l’article 15 de la Constitution de 1992 qui stipule : « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat.

Concernant le président de l’ATES-SSM, Mamadou Ballo, a salué toute cette mobilisation autour de leur association pour assainir l’espace de santé malien.

Les activités de l’ATES-SSM continuent, le dimanche dernier, l’hôpital Point G a été assaini. Elle poursuivra ses efforts dans tous les espaces de santé au Mali pour que la salubrité soit à hauteur de souhait.

Diakaridia Sanogo

