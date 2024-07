Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement des organisations de la société civile pour les droits des enfants (PROSIDE), Women Tech Mali a organisé à Bamako un atelier de formation sur le leadership féminin et Empowerment numérique.

Une vingtaine de jeunes filles ont bénéficié de cette formation qui s’est déroulée à l’Agence des Technologies de l’information et de la communication (l’AGETIC) la semaine dernière. Financé entièrement par la coopération suédoise, ce programme vise à développer le leadership féminin des filles à travers le numérique pour qu’afin qu’elles contribuent à promouvoir le droit de la jeune fille comme actrice de changement au sein de leurs communautés. Trois jours durant, les vingt jeunes filles bénéficiaires de cette formation ont été initiées au leadership féminin, au notions d’égalité des sexes et d’équité de genre, les techniques pour faire pitch et convaincre un public et la gestion d’un compte E-mail, environnement windows et les outils Google .

Selon la présidente de Women Tech Mali, Fatoumata Dem, cette formation vise à soutenir les jeunes filles pour qu’elles puissent entreprendre avec les outils numériques. « Elle vise à atteindre les objectifs du PROSIDE axé sur le renforcement des capacités de la société civile, la participation des enfants, le respect les droits des enfants et de l’espace civique », précise la présidente de Women Tech. Poursuivant que son association travail à la promotion d’un environnement d’inclusion des femmes dans la technologie, à célébrer les femmes leaders de l’industrie et à créer une communauté nationale favorable dans laquelle les jeunes femmes peuvent se connecter, s’inspirer et s’encourager les unes les autres à réaliser leurs passions.

En effet, cette formation en leadership féminin se présente comme une alternative aux barrières socioculturelles qui limitent davantage l’influence des filles et des femmes au sein des instance décisionnelles pour faire entendre leurs voix parmi celles des hommes. Ce faisant, ce programme vise à réduire les inégalités hommes-femmes et à donner plus de chance aux jeunes filles à porter leurs voix pour une meilleure protection de leurs droits.

La formation sur les outils numérique a été dispense par les experts spécialisés dans le leadership féminin. Elle a été sanctionée par la remise des attestations de participation aux 20 jeunes filles et de reconnaissances aux encadreurs.

Siaka DIAMOUTENE

