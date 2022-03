Les autorités de la transition ont annoncé leur décision de suspendre les médias français RFI et France 24 le 16 mars dernier. L’information a été rendue publique par un communiqué du gouvernement. « Le gouvernement rejette catégoriquement ces fausses allégations contre les vaillantes FAMA et engage une procédure (…) pour suspendre jusqu’à nouvel ordre la diffusion de RFI (…) et France 24 », informe le communiqué signé du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement a également « interdit à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu’aux sites d’information et journaux maliens, la rediffusion et/ou la publication des émissions et articles de presse de RFI et de France 24 ».

Selon le gouvernement, RFI et France 24 participent à une campagne médiatique visant à déstabiliser la transition; « la synchronisation de ce matraquage médiatique, le gouvernement en déduit une stratégie savamment préméditée visant à déstabiliser la transition, démoraliser le peuple malien et discréditer les vaillants FAMA ».

Aussi, poursuit le communique, « le gouvernement de la République du Mali réaffirme son soutien total, ainsi que celui du peuple à nos vaillants FAMA qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Il rappelle que tous les cas avérés de violation de droit de l’homme et du droit international humanitaire impliquant des éléments des forces de défense et de sécurité font systématiquement l’objet d’enquête impartiale et les auteurs sont toujours sanctionnés conformément à la législation nationale. Le gouvernement de la République du Mali invite le peuple malien à rester vigilants, à faire preuve de discernement et à soutenir les autorités de la transition dans leur noble mission de sécurisation notre pays et de défense exclusive des intérêts supérieurs du peuple malien…», souligne le communiqué.

Mémé Sanogo

Commentaires via Facebook :