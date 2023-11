Institution de la journée Nationale des Exportations par le Gouvernement : Un puissant levier de croissance économique et de création de richesse pour le Mali !

Un projet de décret instituant la Journée nationale des Exportations du Mali a été adopté au Conseil des Ministres dans sa session ordinaire du mercredi 15 novembre dernier sous l’égide du Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition.

C’est sur le rapport du ministre de l’Industrie et du Commerce que le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret instituant la Journée nationale des Exportations du Mali. En effet, selon le communiqué dudit Conseil, les exportations constituent un puissant levier de croissance économique et de création de richesse. C’est pour cette raison que le Gouvernement a adopté la Stratégie nationale de Développement des Exportations et son Plan d’actions 2022-2025.

Outre, que cette stratégie vise à coordonner les actions des acteurs impliqués, impulser l’élan nécessaire aux exportations maliennes, surmonter les contraintes et saisir les opportunités à l’échelle de la région, du continent et à l’international, en vue de réduire le déficit de la balance commerciale par une augmentation des recettes d’exportations.

Encore, nous apprend ce communiqué, la ‘’Nuit de l’exportateur du Mali’’ organisée dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie a suscité l’engouement et l’adhésion des exportateurs. « Aussi, pour créer un cadre d’échanges, d’expériences et d’opportunités entre les entreprises et permettre l’établissement de partenariats orientés vers la conquête des marchés extérieurs, le Gouvernement, sur instruction du Président de la Transition, Chef de l’Etat a décidé de pérenniser cette initiative à travers l’institution d’une journée dédiée aux exportations. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre. Il institue la Journée nationale des Exportations du Mali qui sera célébrée le 07 décembre de chaque année »informe-t-il.

A noter que cette Journée servira de cadre de dialogue entre l’Etat et les entreprises tournées vers l’exportation pour débattre des difficultés rencontrées, les propositions de solutions et les perspectives. Elle permettra aussi d’entreprendre des actions correctives dans le cadre du réajustement du Plan d’actions de la Stratégie Nationale de Développement des Exportations.

Par Mariam Sissoko

