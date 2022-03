Avec plus de 4 millions de doses des 5 types de vaccin, le Mali compte dépasser son million de vaccinés d’ici décembre 2022

Lancé le 31 mars 2021 aujourd’hui 31 mars 2022, le Mali commémore une année de sa campagne de vaccination contre la COVID19. Au total un million de personnes ont reçu leurs deux doses de Vaccin. Un satisfecit pour les autorités sanitaires remonté par le Dr Ibrahima Diarra, directeur de la section immunisation de la direction de la santé et de l’hygiène publique. Qui annonce que plus de 4millions de doses de vaccin sont prêtes à l’utilisation.

-maliweb.net- A l’occasion de la commémoration d’une année de campagne de vaccination anti-COVID au Mali, le directeur de la section immunisation de la direction de la santé et de l’hygiène publique, le Dr Ibrahima Diarra s’est entretenu avec la presse. A l’’occasion le Dr Diarra a fait l’état des lieux de la précédente campagne, signifier les difficultés et surtout annoncé les innovations prévues pour la nouvelle campagne annoncée pour le 7 avril prochain. Selon le Dr Diarra, en une année, la campagne anti-COVID a touché plus d’un million de personnes qui toutes ont reçu les deux doses de vaccin. Une réussite que le responsable du service d’immunisation attribue aux efforts conjugués du gouvernement et ses partenaires notamment l’Unicef, l’OMS, l’ USAID, Gavi, l’ONG MUSOYA etc. Et pour cette nouvelle phase de vaccination, le Dr Diarra informe qu’elle sera élargie, en effet si la première vague avait pour cible le personnel sanitaire, les personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les personnes à morbidité, la présente compte toucher plus de personnes à savoir les personnes âgées de 18 ans et plus avec le focus mis sur les personnes déplacées, les réfugiés , les déplacés internes, les personnes vivant sur les sites d’orpaillages, les détenus , les commerçants , les transporteurs, les personnes vivant dans les zones d’insécurité etc. Et pour des résultats efficients, Dr Ibrahima Diarra affirme que trois stratégies seront mises à contribution : une stratégie avancée, l’utilisation d’équipe mobile et de la porte à porte. Ceci en vue de mieux sensibiliser les ménages avant l’arrivée des équipes de vaccination. Quant aux vaccins disponibles, le Dr Diarra assure qu’actuellement le pays dispose de : Astrazeneca, Pfize, Johnson et Johnson, Sinovac et Sinopharm. Autre innovation, la nouvelle campagne concerne les plus jeunes âgés de 12 ans et plus, des cibles de 70% de la nouvelle campagne.

Cet article est publié avec le soutien de JDH-Journalistes pour les Droits Humains et Affaires Mondiales Canada

Commentaires via Facebook :