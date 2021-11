Mis sous mandat de dépôt et incarcéré au MCA : Le divorce est-il consommé entre le Président de l’ACRT et son mentor ?

Le quatrième Vice-président du Conseil National de la Transition(CNT), Président du parti ACRT a été mis sous mandat de dépôt par le procureur près du Tribunal de la Commune 4 puis incarcéré à la Maison Centrale de Bamako. Le jugement qui a eu lieu, la semaine dernière a été repoussé au 03 novembre selon nos informations. Face à cette scenario, le divorce est-il consommé et entre Issa Kaou Djim et son mentor, Colonel Assi Goita.

L’arrestation de Issa Kaou Djim est presque sur toutes les lèvres au moment ou l’homme était considéré comme l’un des bras droit du Colonel Assimi Goita. Plusieurs politiciens et internautes se sont exprimés sur la toile, cette affaire qui défraie encore la chronique. Si d’autres parlent d’atteinte à la liberté d’expression certains estiment qu’on ne peut pas soutenir le Chef et être contre son Premier Ministre. On se rappelle bien qu’Issa Kaou Djim a été sur tous les fronts pour soutenir les actions du Président Assimi Goita. « L’imperturbable » était sans nul doute son mot fort pour faire louange de son mentor. Les observateurs ne se sont pas trop exprimés sur cette affaire mais estiment, que le divorce serait consommé entre Issa Kaou Djim et son mentor en la personne D’Assimi Goita. Dans l’un de ses projets phares figurent, le soutien à la candidature du Président de la Transition, Assimi Goita. Ce projet sera-t-il vain ? Ce qui est sûr et certain, Issa Kaou Djim passe de mauvais souvenirs pendant ce temps à la grande prison de Bamako.

B.D

