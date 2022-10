En clôture au Mois de la solidarité 2022, Malamine Koné (président fondateur de la marque de sport Airness) organisera une cérémonie de récompense dénommée “Les Trophées des initiatives”, le lundi 31 octobre 2022 (à partir de 19 h) au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Car, pour lui, “La solidarité doit être un geste quotidien”.

La générosité de Malamine Koné (président fondateur de la marque de sport Airness) est légendaire. Et il ne cesse de le prouver à chaque mois de la solidarité. Car pour lui, “la solidarité doit être un geste quotidien”. En effet, avec cette cérémonie de récompense, Malamine Koné veut rendre hommage aux femmes et aux hommes bénévoles qui permettent les Maliens de rester debout au quotidien, la tête haute, pendant cette période que beaucoup décrivent comme l’une des plus difficiles de l’histoire du Mali. “J’ai une profonde considération pour ces femmes et ces hommes qui mettent en place des structures, des entreprises ou des actions qui sont profitables au changement et à la construction du Mali. Ces femmes et ces hommes bénévoles sont devenus des sources d’inspiration pour toute une génération et ne cessent d’éclairer notre chemin par leur générosité, leur courage, leurs idées, leur travail, leurs inventions, leurs engagements et leur exemplarité dans le domaine de la solidarité. Ils ne se sont jamais demandés ce que le Mali pouvait faire pour eux, mais plutôt ce qu’ils pouvaient faire pour le Mali”, a soutenu Malamine Koné. Pour cette récompense, les lauréats seront sélectionnés dans les différentes régions du Mali et se verront décerner un trophée accompagné d’une dotation financière d’un montant de 1 million F CFA pour les soutenir dans leurs activités.

Outre l’organisation des trophées des initiatives, le patron de la marque Airness organisera également les Challenges Airness Basketball et les Challenges Airness Football pendant les week-ends du 22, 23, 29 et 30 octobre 2022. Pour la première édition de ces compétitions, seules les 6 communes de Bamako seront concernées. Chaque commune devra présenter une équipe de basket et une équipe de football. Selon Malamine Koné, “le sport est un puissant vecteur de rassemblement et de cohésion sociale. L’objectif des Challenges Airness est d’apprendre à la jeunesse à mettre en commun son énergie et son talent pour gagner”.

Les vainqueurs des Challenges Airness recevront chacun, un trophée, une dotation financière de 1 million de FCFA et des équipements sportifs. Les équipes deuxièmes des compétitions recevront chacune un trophée, une dotation financière de 500 000 FCFA et des équipements sportifs.

Siaka Doumbia

