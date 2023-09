Nord du Mali : Les FAMA face aux assauts des terroristes

De nombreux observateurs sont unanimes : Après une période d’accalmie, les régions du Nord (Tombouctou et Gao) replongent dans l’insécurité avec des attaques perpétrées par d’associations de malfrats et/ou terroristes contre les FAMA, ainsi que des civils. En l’espace d’une semaine, elles (régions du Nord) ont enregistré’une série d’actes terroristes. Le bilan est lourd : plus d’une centaine de victimes (soldats et civils).

Ces dernières semaines, l’on assiste à une véritable recrudescence des attaques djihadistes dans le Nord du pays. Maintenant, ces groupes armés terroristes ne s’en prennent plus uniquement aux FAMa. Les civils ne sont plus épargnés.

Le jeudi 7 septembre 2023, le bateau « Tombouctou » de la Compagnie malienne de navigation (Comanav) a été pris pour cible dans la Commune de Banikane (cercle de Gourma-Rharous). Le bateau a été visé par «au moins trois roquettes tirées contre le moteur». Au moment de l’attaque, des soldats se trouvaient à bord du navire pour en assurer l’escorte… Le bilan ne cesse d’augmenter et pourrait frôler une centaine de morts, d’autres sources.

Dans un communiqué, le gouvernement de la Transition a fait état de 49 morts côté civil et 15 militaires avant de décréter un deuil national de trois jours sur toute l’étendue du territoire.

De nombreux corps n’ont jusque-là pas été retrouvés, malgré les recherches qui continuent dans les eaux profondes. Tard dans la nuit de jeudi à vendredi du drame, une soixantaine de blessés ont été héliportés sur Gao, pour leur prise en charge au niveau de l’hôpital régional.

Dans la région de Gao, les positions des forces maliennes de défense et sécurités à Bamba et à Gao ont été pris pour cible dans une attaque suicide, respectivement les 6 et 8 septembre 2023. Les deux attaques ont été revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une alliance affiliée à Al-Qaïda.

Dans un bref message publié sur les réseaux sociaux, les forces militaires évoquent une offensive « complexe » dans la zone aéroportuaire, en indiquant qu’une «riposte et évaluation» étaient en cours. Si peu de détails ont filtré quant au bilan des deux attaques, des témoignages attribuent l’offensive du camp de Gao à l’introduction de deux véhicules piégés accompagnés de tirs.

Le mardi 12 septembre 2023, les FAMA ont vigoureusement riposté à une attaque terroriste complexe (véhicules piégés dans la localité de Bourem (région Gao), a annoncé l’état-major général des armées dans un communiqué.

« L’état-major général des Armées informe l’opinion que ce mardi 12 septembre 2023 aux environs de 09h20 mn, les FAMa ont repoussé une attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes à bord de plusieurs véhicules et motos dans la localité de Bourem», indique la source militaire.

« Le bilan cumulé provisoire des opérations de ce jour fait état de 46 terroristes tués, identifiés dont 03 responsables à Bourem et aux alentours, plus de 20 pick-up détruits et comprenant ceux équipements d’armes », ajoute le communiqué.

Au cours de ces combats violents, les FAMa ont enregistré 10 morts et 13 blessés, tous évacués sur Gao, précise le communiqué de l’état-major.

La précision des renseignements a permis de combiner les actions aéroterrestres et mis en échec cette attaque. Les terroristes rescapés en débandade dans leur fuite se sont répondus vers le Nord dans les secteurs d’Agamor et Almoustarat en abandonnant plusieurs de leurs compagnons, précise l’état-major général des armées.

D’autre part, l’état-major rappelle que le même jour, vers 07h30, les FAMa ont ciblé un regroupement de véhicules terroristes au Nord-Est de Bourem en phase de préparations d’attaques contre les militaires et les civils dans le secteur. .

« Une série de frappes a également visé une seconde colonne en direction de Bourem et un regroupement de véhicules », précise l’Armée qui rassure les populations de sa détermination à accomplir sa mission jusqu’au combat.

Dimanche 10 août 2023 : La Minusma a annoncé avoir « anticipé » son retrait du camp de Ber, dans la région de Tombouctou, pour des raisons sécuritaires.

« La MINUSMA a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur nos Casques Bleus. Elle invite les différents acteurs concernés à s’abstenir de tout acte qui pourrait davantage compliquer l’opération », a posté la mission onusienne sur le réseau social.

La Minusma a quitté Ber trois jours plus tôt que prévu. Son dernier convoi qui a quitté le camp dimanche a subi deux attaques successives qui ont fait quatre blessés parmi les Casques bleus, selon un nouveau bilan fourni par la Mission.

Dans un communiqué rendu public dimanche soir, l’armée malienne a indiqué avoir “pris possession” du camp.

Deuxième incident du genre en moins d’une semaine

Au moins trois obus ont visé, le jeudi dernier, la zone aéroportuaire de Tombouctou dans le nord du pays sans faire de dégâts, a annoncé l’état-major général des Armées.

« Ce matin 14 septembre 2023 aux environs 07h20, 03 obus sont tombés dans la zone aéroportuaire de Tombouctou sans faire de dégâts », a indiqué la même source.

L’Etat-major des armées du Mali ajoute en outre que « l’évaluation des dégâts est en cours ».

Le 11 septembre courant, 3 obus d’artillerie ont visé l’aéroport de Tombouctou, sans causer de pertes en vies humaines.

Précision : Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) d’Iyad Ag Ghali qui a revendiqué l’attentat contre le « Tombouctou » et l’attaque contre poste des FAMa à Bamba…

Mohamed Sylla

Commentaires via Facebook :