Promotion artistique : 15 talents à l’honneur sur le ‘Projet artistique d’Orange Mali’

15 jeunes talents sont à l’honneur chez Orange-Mali avec le « Projet artistique Orange Mali », les 15 œuvres artistiques associées à l’image de l’entreprise seront présentées au grand public de l’entreprise.

Orange -Mali, premier sponsor de la culture au Mali, innove et elle se rapproche encore plus des jeunes talents avec le « Projet artistique Orange Mali ». Une innovation chez Orange-Mali selon sa responsable de communication Doucouré Fatoumata Sangaré. L’entreprise pour mieux soutenir la culture en cette difficile période de pandémie de coronavirus, a décidé d’accompagner les créations artistiques de jeunes talents nationaux, des œuvres qu’elle associe à son mage. Conduits par la Galerie Soleil d’Afrique, les 15 artistes d’un talent louable, ont travaillé sur Orange-Mali, sa communication et ses offres. Les œuvres vont servir à différents projets de l’entreprise, les calendriers, images illustratives des rapports et différents supports qui seront présentés depuis le siège d’Orange. Ce qui aux dires de Doucouré Fatoumata Sangaré, va donner plus de visibilité aux artistes. Les participants ont été sélectionnés à la suite d’un appel d’offre et ont travaillé autour des thématiques relatives à l’entreprise et ses produits. Et c’est ainsi qu’est née une quinzaine d’œuvres artistiques qui parlent de la RSE de Orange-Mali, la facilité de la communication, le finance mobile etc.

Le Projet artistique d’Orange Mali’ est une contribution de 3000 000F à la Galerie Soleil dAfrique.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

