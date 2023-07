Dès l’annonce de la visite du chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, les populations de la région de Kayes n’ont mélangé aucun effort pour la bonne réussite de cet évènement exceptionnel pour la cité des rails. Ainsi, les affiches étaient accrochées partout à travers la ville, les panneaux publicitaires et les toits des immeubles, ainsi que les abords des principales artères de la ville étaient « envahis » par les portraits du Président de la transition. Aussi, les marchés, les grins, les salons feutrés, les radios locales, un seul sujet revenait sur les lèvres : la visite d’Assimi.

Les chefs coutumiers, les religieux, les autorités préfectorales, des collectivités territoriales et les organisations de la société civile de l’ensemble de la région se sont tous mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à l’hôte du jour. Bref, Kayes a vécu au son de cette visite présidentielle pendant plusieurs jours. Et Assimi a apprécié…

Le ton a été donné dès le vendredi 21 juillet 2023, avec l’organisation d’une grande caravane par le mouvement « An Bi Ko » et le mouvement « Yéréwolo » debout sur les remparts. Cette caravane a été lancée par le gouverneur de la région, le Colonel Moussa Soumaré. Elle a sillonné toute la ville pour appeler les kayesiens à la mobilisation.

Assimi à l’écoute des Autorités traditionnelles, administratives et coutumières

Pendant son séjour à Kayes et malgré un agenda chargé, le dimanche 23 juillet 2023, le Président Assimi a échangé avec les Autorités traditionnelles, administratives et coutumières de la région de Kayes.

Cette rencontre qui a eu lieu dans la salle de conférence du Gouvernorat de Kayes, en présence des ministres de l’Économie et des Finances, de la Sécurité, de celui l’Éducation nationale, de la Santé et du Développement social, ainsi que de celui des Transports et des Infrastructures et de plusieurs autres personnalités de la région, a servi d’opportunité au Colonel Moussa Soumaré, Gouverneur de la région de Kayes, de souhaiter la bienvenue au Chef de l’État et à sa délégation.

Une occasion pour le Gouverneur de Kayes de faire une brève présentation de sa circonscription au plan administratif, économique, social et culturel et de faire un bref exposé sur les potentialités économiques de la région, ensuite d’évoquer la contribution de la diaspora de Kayes au développement économique, social et culturel de la région, dont il assure l’exécutif. Une contribution estimée à 26 milliards par an.

Le Gouverneur a, au nom des populations de la région, adressé ses vifs remerciements au Président de la Transition, pour la mise en œuvre des œuvres sociales, dont la région de Kayes a constamment bénéficié, notamment en forages, en vivres pour les populations vulnérables, des ambulances pour des centres de santé, des équipements sanitaires de dernière génération ainsi que de plusieurs autres variétés de donations.

Le colonel Assimi Goïta a, pour sa part, remercié les autorités administratives, traditionnelles et coutumières pour leur soutien indéfectible aux différentes réformes enclenchées depuis les Assises nationales de la refondation, jusqu’à la consécration de la 4è République. « Vous avez accompli votre devoir. Soyez-en remerciés ! », a indiqué le Chef de l’État.

Avant de terminer, le chef de l’Etat a exhorté les autorités administratives, traditionnelles et coutumières, à plus de sérénité et d’engagement pour la consolidation du Mali-kura.

VISITE PRESIDENT DE LA TRANSITION A KAYES (3)

Des cas d’évanouissements enregistrés

Lors du grand rassemblement au stade Abdoulaye Makoro Cissoko, le dimanche 23 juillet 2023, plus d’une dizaine de personnes se sont évanouies. Mais grâce au professionnalisme des sapeurs-pompiers et le personnel de la Croix rouge, ces personnes ont été rapidement secourues et transférées au centre hospitalier de la ville afin d’y recevoir des soins. Plus de peur que de mal…

