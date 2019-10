Spectacle désolant, un tracteur et son wagon rempli d’ordures sont à l’abandon sur la bretelle qui mène du village CAN à la cité des 1008 logements. Cet engin avec ses odeurs nauséabondes, obstrue le passage aux usagers sur cette voie bitumée. Chaque usager pour le dépasser, est obligé de se rabattre sur un côté de la route avec tous les risques d’accident.

C’est sous le regard médusé et impuissant des riverains que ce tracteur utilisé par un GIE chargé d’évacuer les ordures ménagères des 1008 logements est en panne depuis plusieurs jours. Quel danger ! Les responsables de cette organisation d’assainissement se fichent éperdument de ce que cela représente et pour les usagers et pour les habitants du coin. Le risque d’accident que peut occasionner ce tracteur est énorme. Il est tombé en panne au mauvais endroit, c’est-à-dire dans untournant qui masque la vue des usagers de la route. Pire, le conducteur de l’engin mortel n’a daigné prendre aucune mesure sécuritaire pour la signalisation de la détresse. Personne ne se soucie de cette situation dangereuse, comme si c’était quelque chose de normal. Et pourtant, c’est une route très fréquentée.Si rien n’est fait pour dégager ce tracteur de la voie, des accidents tragiques on ne le souhaite point, peuvent survenir à cet endroit précis à cause de la négligence et de l’imprudence des propriétaires. Au Mali, on oublie très souvent de prévenir pour se lamenter et attribuer toutes nos défaillances au bon Dieu.

Kamarrho

