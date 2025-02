Après le passeport AES, les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel réfléchissent encore aux modalités de circulation des leurs ressortissants. Dans ce cadre, des experts de l’Alliance se sont retrouvés pour discuter, du 1er au 2 février à Bamako, de l’instauration du Visa communautaire au sein de l’espace AES. “Ce conclave de deux jours va permettre aux experts de faire la validation des projets d’agenda et de TDR, l’état des lieux des systèmes nationaux de visas, l’examen et l’adoption des projets de directive et décision relatifs au visa Liptako et enfin de proposer un sticker sécurisé du visa communautaire AES (visa Liptako)”, apprend-t-on.

CEDEAO : La nouvelle donne avec l’AES

Après avoir pris acte du retrait des Etats de l’Alliance du Sahel et la mise en circulation d’un nouveau passeport par l’Alliance, la Cédéao a énuméré quelques points à la suite de la nouvelle donne qui s’impose à elle. Il s’agit notamment de : reconnaître jusqu’à nouvel ordre les passeports et cartes d’identité nationaux portant le logo de la Cédeao détenus par les citoyens du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, continuer à accorder aux biens et services provenant des trois pays concernés le traitement prévu par le Schéma de libéralisation des échanges (SLEC) et la Politique d’investissement de la Cédeao ; permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir, jusqu’à nouvel ordre, du droit de circulation, de résidence et d’établissement sans visa, conformément aux protocoles de la Cédeao en la matière ; apporter aux fonctionnaires de la Cédeao des trois pays, un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leurs missions pour la Communauté. Dans le communiqué produit dans ce sens, la Cédéao précise que : “Ces dispositions restent en vigueur jusqu’à l’adoption par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Cédeao, des modalités complètes de nos relations futures avec les trois pays. La Commission a mis en place une structure pour faciliter les discussions sur ces modalités avec chacun des trois pays”.

Religion : Ramadan pointe à l’horizon

Le vendredi 31 janvier 2025 a marqué le début du mois de Chaabane connu sous le nom de Sounkalo Makônô sur toute l’étendue du territoire national. Selon le ministère des affaires religieuses du culte et des coutumes, le croissant lunaire Chaabane ou Sounkalo Makônô a été aperçu le 30 janvier 2025 dans plusieurs localités du Mali. Ainsi, à moins d’un mois du mois de ramadan, les autorités étatiques rassurent quant à la disponibilité de l’une des denrées les plus consommées du mois. Il s’agit du sucre avec 25 000 tonnes disponibles dans les magasins. A en croire le ministère du Commerce et de l’Industrie, c’est le constat fait par le ministre Moussa Alassane Diallo qui a effectué une visite dans les deux unités de productions de sucre à savoir le Sukala et le N-Sukala. Une quantité pouvant “répondre aux besoins des consommateurs”.

Douane malienne : Les gabelous à l’excès

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la douane commémorée le 26 janvier de chaque année, la direction générale des douanes maliennes a fait état de chiffres astronomiques réalisés par ses gabelous. En effet, il a été indiqué que les douanes maliennes ont réalisé, au cours de l’année 2024, le chiffre record plus de 883 milliards de F CFA de recettes. Selon la direction générale, ce chiffre dépasse largement les objectifs fixés avec un excédent de plus de 88 milliards de F CFA. Une prouesse qui a suscité félicitations et encouragements du ministère de l’Economie et des Finances. A rappeler que le thème de la célébration de cette journée : “Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité”.

