Le Colonel major Amara Doumbia a pris une décision dédiée à couper les approvisionnements aux bandits armés.

Ces mesures portent sur l’interdiction de la vente du carburant à Dily. Les localités de Fogoty et Sabougou sont concernées par le tout premier chef de l’exécutif régional. La finalité est d’empêcher les groupes armés terroristes de circuler sur des motos gros calibres de type Aloba.

La particularité de cette partie du Mali est que les préfets de plusieurs arrondissements sont retranchés dans le chef lieu de Nara. Les bandits armés du coin ont un corridor non des moindres : Nara-Kolokani et les environs de Dialakorodji.

Désormais, en plus du fait qu’il y ait des gens qui vendaient le carburant aux terroristes sont visés s’ils se retrouvent contrevenants à la décision du gouverneur, les regards devront être portés sur deux endroits : la frontière Mauritanienne et le monde des citernes. Ces gros transporteurs pourraient être régulièrement arraisonnés de façon suspecte et vidés de leur contenu.

La prudence devra être de mise car Nara reste une zone très sensible.

Des cars victimes de braquage aux environs de Ségou

Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 octobre dernier, un bus de la compagnie de Bani Transport a été la cible d’un braquage à main armée à quelque kilomètre de la ville de Ségou. Au cours du braquage un autre bus de transport en commun rempli de passagers et des moutons en partance pour Bamako serait entré en collision avec le bus braqué. Plusieurs dégâts ont été enregistrés.

Selon les occupants les braqueurs ont ordonné au chauffeur de barrer la route pour ensuite demander aux occupants de se coucher par terre pour mieux les dépouiller.

Le Sénégalais Sadio Mané sacré premier gagnant du « Prix Socrates »

L’international Footballeur Sénégalais Sadio Mané est nommé le lundi 17 octobre 2022, premier gagnant du prix Socrate lors de la traditionnelle cérémonie du Ballon d’or France. Ce nouveau prix met en avant l’ensemble des footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. L’enfant de Bambaly (Sénégal) est récompensé pour ses multiples actions sociales.

Le Mali, deuxième du tournoi international senior de Taekwondo

Le Mali remporte la 2ème place au classement général du tournoi international senior de Taekwondo Dakar 2022, derrière le Sénégal qui remporte la première place. Organisé du 15 au 16 octobre dernier au complexe sportif (Dakar Aréna) par la fédération Sénégalaise de Taekwondo, le Mali remporte sept (7) médailles dont en or, 4 en argent et une en bronze. A noter que 173 combattants provenant de 18 pays, ont participé à cette compétition.

