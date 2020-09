Célébration du 22 Septembre 1960 à Bamako : Général Amadou aya Sanogo, un invité de ‘’marque’’

La cérémonie officielle des 60 ans de l’indépendance du Mali, le 22 septembre, dernier a vu la présence remarquée d’Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d’Etat de 2012. L’homme visiblement très à l’aise a même eu droit à un bain de foule.

L’ex-chef de la junte d’’alors est pourtant en attente de jugement pour « assassinat et complicité d’assassinat ».

Gao: Un opérateur économique échappe à un assassinat

Abdoulaye Adama dit Garega, opérateur économique de son état à Gao a échappé lundi dernier à une tentative d’assassinat.

Il a été pris pour cible par plusieurs hommes armés non identifiés qui étaient à bord d’un véhicule. Suivi en filature pendant un bon moment par les assaillants, Garey a néanmoins pu s’échapper.

Touché par une balle, sa vie ne serait pas en danger.

Loi portant interdiction des sachets plastiques au Mali: A quand sa mise en vigueur ?

Le gouvernement du Mali a adopté depuis janvier 2012 une loi portant interdiction de la production, l’importation, la détention, la commercialisation et l’utilisation des sachets plastiques non biodégradables.

Sa mise en vigueur a été programmée pour avril 2013 après une campagne de sensibilisation des populations.

Mais, de nos jours encore, rien n’est fait.

A quand l’application de cette loi si importante dans la protection de l’environnement ?

Attribution de titres fonciers et lotissements irréguliers: L’anarchie qui tue

Personne n’ignore qu’au Mali, la gestion du foncier demeure un véritable casus belli, du fait des spéculations à outrance. Attributions anarchiques de parcelles, occupations spontanées d’espaces faisant partie du domaine public, ou du domaine privé de l’Etat, morcellement et mise en vente de zones forestières classées… Tels sont quelques-uns des actes de magouilles qui “polluent” le terrain. Ainsi, à la mauvaise réputation qu’ont les géomètres, urbanistes, aménagistes et autres agents immobiliers (connus pour les manœuvres frauduleuses dans lesquelles ils excellent), s’ajoutent les complicités avérées de différentes autorités municipales, et autres agents de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines et du Cadastre. Dans ce sens, un certain nombre de collectivités territoriales ont fini par se rendre tristement célèbres pour les magouilles auxquelles donnent lieu différents morcellements de titres fonciers et de lotissements irréguliers, qu’elles connaissent.

