Le directeur général de l’Ecole Nationale d’Administration (Ena) a annoncé l’ouverture de concours directs et professionnels d’entrée à son école. Au total, 112 places sont en jeu dont 75 pour les concours directs et 37 pour les concours professionnels. Les dossiers de candidatures sont à déposer à la direction générale de l’Ena (Kati Sanafara) jusqu’au mardi 30 juillet 2024, indique le directeur Pr. Balla Diarra précisant que les programmes des épreuves techniques et le règlement des concours sont consultables sur le site internet : www.enamali.ml.

CPI : Al Hassan Ag Abdoul Aziz : coupable !

La Cour pénale internationale (CPI) a donné son verdict dans l’affaire Al Hassan Ag Abdoul Aziz, soupçonné de crimes de guerre, crimes contre l’humanité dans la région de Tombouctou. A l’issue de son jugement qui a eu lieu le 26 juin, la CPI a déclaré coupable le mis en cause pour des actes répréhensibles commis entre 2012 et 2013 avec la destruction des mausolées des saints musulmans ainsi que l’assassinat des êtres humains.

« La Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale a, à la majorité, déclaré M. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud coupable d’une partie des charges portées à son encontre concernant des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis entre le 2 avril 2012 et le 29 janvier 2013, à Tombouctou, alors sous le contrôle des groupes armés d’Ansar Dine et Al Qaïda au Maghreb islamique (« AQMI »). A la majorité, M. Al Hassan a été déclaré coupable pour avoir lui-même commis directement les crimes, ou y avoir contribué avec d’autres, ou avoir apporté son aide et son concours à la commission des crimes commis par d’autres », peut-on lire dans le communiqué de presse de la Cour qui ajoute que : « Une ordonnance fixant le calendrier de la procédure pour le prononcé de la peine qu’il convient d’imposer à M. Al Hassan sera rendue sous peu. Le verdict peut faire l’objet d’un appel par le Procureur ou la Défense de M. Al Hassan dans un délai de 30 jours. »

Côte d’Ivoire : 415 Maliens rapatriés de Port-Bouët

Depuis quelques semaines, des opérations de rapatriement des Maliens en provenance de Côte d’Ivoire sont en cours. Ces compatriotes en détresse à Abidjan plus précisément dans la Commune de Port-Bouët ont été victimes de déguerpissement suivi de la démolition des habitats précaires dans la capitale ivoirienne.

Une démarche justifiée par les autorités ivoiriennes par la mise en œuvre de la politique d’urbanisation du pays. Selon des chiffres dévoilés par le ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, les opérations de rapatriement ont déjà concerné un total de 415 Maliens en provenance de Port-Bouët. Ils ont regagné le pays en deux vagues de 150 adultes et 25 enfants et nourrissons et 182 adultes et 58 enfants et nourrissons.

Selon le gouvernement du Mali, le contexte actuel au niveau régional et international est marqué par l’instauration de politiques migratoires de plus en plus restrictives qui rendent les conditions de vie difficile dans la plupart des pays de transit et d’accueil de nos compatriotes, qui sollicitent l’appui de l’Etat en vue de leur rapatriement. Ce qui a provoqué, du 1er janvier à la mi-juin 2024, le retour volontaire de 4 577 migrants au pays.

Rassemblées par Alassane

