Le Mali veut s’inspirer de l’expérience du Rwanda en matière de sécurité. Le ministre rwandais de la Défense, le général de division Albert Murasira, et le général de division Oumar Diarra, chef d’Etat-major général des Forces armées maliennes (FAMa), ont eu des entretiens à Kigali, au cours desquels les deux armées ont convenu d’améliorer leur coopération pratique. Le chef d’Etat-major des FAMa a entamé, le mardi dernier, une visite officielle de trois jours au Rwanda afin d’acquérir une expertise dans la reconstruction d’un pays et le renforcement des capacités des forces de sécurité. Au cours d’un point de presse à Kigali, le général Diarra a déclaré que l’objectif de la visite est de tirer parti de « l’expérience unique du Rwanda et de la stabilité du pays, ainsi que de la capacité de l’armée rwandaise à intervenir, par exemple, dans le cas du Mozambique ».

Selon lui, la coopération militaire entre les pays africains est vraiment importante pour faire face à la question du terrorisme sur le continent qui nécessite un renforcement des capacités.

Parmi les autres domaines clés de la coopération entre les deux armées, figurent les ressources humaines, la formation et le bien-être des militaires.

CPI : Reprise du procès de Abdoulaziz

Le procès d’Abdoulaziz al-Hassan se poursuit devant la Cour pénale internationale (CPI). Ce procès s’était ouvert en juillet 2020. Al-Hassan est un ancien commissaire de la police islamique à Tombouctou. Il a été arrêté par les soldats de Barkhane en avril 2017 et est accusé de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis lors de l’occupation de la ville par Aqmi et Ansar Dine en 2012.

Koulikoro :

Plus de 7000 cas de paludisme enregistrés

Environ 7400 cas de paludisme simple dont 31% sont des enfants de moins 4 ans ont été enregistrés au centre de santé de référence de Koulikoro. C’est au cours du premier trimestre 2022. Près de 5400 cas de paludisme graves ont été signalés avec 65% d’enfants de plus de 5 ans pendant la même période. Au même moment, le CSREF a enregistré 48 cas de tuberculose avec 72% contractés par des hommes. Ces informations sont données dans le rapport mensuel de la direction régionale de la santé de Koulikoro rendu public cette semaine.

Lutte contre l’excision :

Réflexion sur l’élaboration d’un plan d’action à Macina

Une trentaine de leaders communautaires ont été formés, le jeudi dernier, à Macina sur la santé de la reproduction. La rencontre a été organisée par l’ONG Asdap. Son objectif est d’amener les participants à élaborer un plan d’action et à s’engager dans la lutte contre l’excision et la promotion de la planification familiale. Elle vise aussi à lutter contre les mariages précoces, les violences basées sur le genre dans le district sanitaire de Macina.

COVID-19 :

Lancement d’une campagne de vaccination à Gao

La campagne nationale de vaccination contre la covid-19 a été lancée, le jeudi 12 mai dernier, au centre de santé de référence de Gao. La vaccination concerne les personnes âgées de 18 à 65 ans. Elle se fait dans tous les centres de santé communautaire de la région pendant 10 jours. 17 mille personnes ont été vaccinées dans la commune urbaine de Gao, de mai 2021 à mai 2022, souligne le médecin chef du Centre de santé et de référence de Gao.

Yorosso :

Échanges sur la mobilisation des ressources financières

Un cadre de concertation sur les questions de développement s’est tenu, jeudi 12 mai 2022, à Yorosso. Une cinquantaine de chefs de villages, de chefs coutumiers, des leaders religieux et autorités communales ont pris part à cette rencontre. Les échanges ont porté sur la mobilisation des ressources financières de la mairie, l’organisation d’une journée de prière pour un bon hivernage et la prévention et gestion des conflits communautaires. La rencontre a été organisée par la mairie de Yorosso.

Cancer du col de l’utérus :

215 femmes dépistées présentent…

Plus de 3400 femmes ont fait le test de dépistage du cancer du col de l’utérus en 2021 à Sikasso. C’était lors du passage de la 17ème édition de la campagne de planification familiale. Parmi ces femmes, 215 ont présenté des lésions précancéreuses. L’information a été donnée, le mercredi dernier, lors de la rencontre du comité de pilotage de cette campagne de planification familiale.

Bafoulabé :Des tables-bancs offerts à une école de la ville

Le second cycle « A » de Bafoulabé a reçu cent table-bancs, mercredi 11 mai dernier. Ce don est de la société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep-SA). Il s’inscrit dans le cadre des œuvres sociales de cette société. La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives et des responsables scolaires. Les responsables de la Somagep ont promis de rénover ladite école dans les prochains mois.

Commentaires via Facebook :