Après une chute de plus de 75%, le Mali redevient le premier producteur de coton en Afrique. Ce classement est donné dans un rapport du département américain de l’agriculture publié en septembre dernier. Des chiffres confirmés par la confédération des cotonculteurs du Mali.

Le pays serait le plus grand producteur du coton sur le continent pour la campagne agricole en cours. Il devrait être suivi du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.

La confédération des cotonculteurs du Mali explique cette remontée du Mali à la tête des pays producteurs de coton par l’augmentation des superficies cultivables. Cette année, les producteurs maliens prévoient de cultiver plus de 800 000 hectares contre 170 000 lors de la campagne précédente. Selon Dialamoussa Démbélé, chargé de l’information à la confédération des cotonculteurs, le kilogramme de coton est vendu cette année à 280 F CFA, écrit le studio Tamani.

Selon la radio, en mai 2020, le prix du kilogramme de coton avait baissé de 275 francs à 200 francs CFA. Quant à la subvention des engrais faite par les autorités pour soulager les paysans, elle avait été suspendue. Une situation qui avait poussé certains cotonculteurs à boycotter la campagne cotonnière au profit d’autres cultures. A Koutiala, région de production de coton par excellence, les cotonculteurs ne sont pas surpris de cette première place du Mali. Ils affirment qu’avec l’augmentation du prix d’achat du coton aux producteurs, et la subvention de l’engrais, les producteurs se sont donnés à fond lors de la campagne dernière. Ils annoncent une augmentation de la production de 60% cette année.

Justice militaire :

Cinq affaires au menu de l’audience

L’audience ordinaire correctionnelle de la Justice Militaire s’est tenue, le mercredi 9 mars 2022, dans la salle d’audience de la Direction Générale de la Justice Militaire à Dar-es-Salam.

A l’ouverture de l’audience, 5 affaires étaient inscrites à l’ordre du jour. Il s’agissait de : deux (02) cas de violation de consignes militaires et détournement d’armes et munitions de guerre à Kolondiéba et Ségou, un cas de coups et blessures volontaires, de violation de consignes militaires dans la région de Ségou, un cas de vol d’effets militaires à Kati, un cas de menace de mort et de violation de consignes concernant le détachement composé des éléments de Kayes en mission dans la 2ème région militaire.

Les présumés coupables étaient le Major Bassirou Traoré, le Caporal Hama Ould Hamed, l’Adjudant Abdoulaye B Maïga, le Caporal Mohamed Lamine Ag Egless et le Garde Alpha Koné. Comme dans toutes les audiences ordinaires correctionnelles, un président de la cour et 4 juges militaires étaient présents pour trancher ces affaires

Mauritaniens « disparus » au Mali :

« Pas de preuve, à ce stade, contre les FAMa »

Le président de la transition du Mali et le Président mauritanien ont eu un entretien téléphonique ce mercredi 9 mars 2022. Cet échange fait suite aux accusations des autorités mauritaniennes sur des disparitions présumées de mauritaniens au Mali. Dans un communiqué, les autorités maliennes affirment qu’à ce stade « aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes », révèle le studio tamani.

Le Colonel Assimi Goïta a exprimé à son homologue Mohamed Ould Ghazouani sa compassion sur le sort de mauritaniens « disparus ». Toutefois, le gouvernement du Mali a précisé, dans un communiqué, qu’à ce stade « aucune preuve ne met en cause les Forces armées maliennes». Celles-ci, poursuit le communiqué, « respectent le droit humain et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme ». Pour le gouvernement du Mali, ces actes criminels sont destinés à porter atteinte « aux bonnes relations entre les deux pays ». Il annonce, donc, dans le communiqué « l’ouverture d’une enquête pour élucider la situation ».

