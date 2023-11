Quand le Dj a mis le morceau dans lequel Salif Kéita chante “i pan toubaniwo, i pan !’’ (Tourterelle, prends ton envol !’’) Salimou s’est brusquement levé. Et puis il a indexé les haut-parleurs, d’où fusait la voix du chanteur: ‘’Hey,…Sssalif ! Stop ! Tu es en train de faire courir un grand risque à la tourterelle. Car si jamais, il essaie de s’envoler, je….. vais l’abattre tout de suite avec mon lance- pierres’’

Hic !!!

Culture, Artisanat et Tourisme : Hommage aux acteurs primés en 2022 et 2023

La 2è édition de la soirée d’hommage aux acteurs des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme primés en 2022 et 2023, s’est déroulée le vendredi 3 octobre 2023, au Mémorial Modibo Keita, sous la présidence du ministre, Andogoly Guindo.

La cérémonie a regroupé, les artistes de tout genre – acteurs de cinéma, metteurs en scène, réalisateurs etc.- récompensés pour la plupart aux différents grands rendez-vous internationaux des arts et de la culture. Y étaient également en grand nombre les représentants des regroupements et fédérations du secteur car il s’agissait, en cette deuxième édition «d’hommage aux acteurs des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme primé en 2022 et 2023», de célébrer ces héros de la création.

La soirée a commencé au rythme frénétique du balafon du talentueux groupe «Sita» de l’Institut national des arts, qui a tenu la salle en haleine, avant le début de la cérémonie. Une fois le ministre et sa délégation installés, les représentants des différentes fédérations du secteur, ont exprimé leur enthousiasme pour l’occasion. Les primés ont été ensuite présentés au public. Il y avait notamment -A tout seigneur, tout honneur – Souleymane Cissé, détenteur en mars dernier du Carrosse d’Or, au Festival de Canne ; Fatoumata Coulibaly plus connue sous ses initiales FC et plusieurs autres célébrités.

Plus de 100 films et 50 prix

Savez-vous que le Cinéma malien, en 2022-2023, c’est plus de 100 films produits et 50 prix et distinctions à l’échelle mondiale ? Fort de ce constat, le ministre a rendu un hommage appuyé à ces dignes porte-étendards de la culture malienne. «Vous êtes héros à l’extérieur, mais à l’intérieur vous avez le sentiment d’être oubliés» a-t-il lancé à l’endroit de ces femmes et hommes qui défendent à l’extérieur la culture et les valeurs maliennes à travers leur génie créateur, leur imagination et leur savoir-faire.

Il les a assurés de l’engagement de son département à accompagner tous les efforts allant dans le sens du développement de la création, pour promouvoir la culture malienne.

Broulaye Koné, stagiaire

