Forces Armées : La Dirpa remet les choses dans leur contexte

Dans une vidéo devenue virale, l’atterrissage d’un hélicoptère de l’armée de l’air du Mali sur la pelouse du stade Amary Dao de Ségou a donné lieu à toute sorte d’interprétations. Face à ces interprétations, la direction des relations publiques de l’armée (Dirpa) a communiqué pour donner des éclaircissements. Dans son communiqué, la Dirpa a expliqué que : « contrairement à la vidéo qui circule, l’hélicoptère n’avait aucun problème lorsqu’il atterrissait au stade. » Aussi, a-t-elle ajouté, « la manœuvre s’est passée il y a plus d’un mois et non ce dimanche 1er octobre. »

Financement du terrorisme : Le gouvernement serre la vis

En Conseil des ministres le mercredi passé, le gouvernement a annoncé l’adoption d’un projet de décret portant modification du Décret n°2021-0682/PT-RM du 24 septembre 2021 portant désignation de l’autorité compétente et définition de la procédure en matière de gel administratif dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Dans le communiqué du gouvernement, il a été indiqué que l’adoption du projet de décret permettra de corriger les insuffisances constatées et d’améliorer la conformité technique de notre dispositif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

RESEAUX SOCIAUX : Des projets de texte contre les dérapages

A la tête d’une équipe de 9 membres, Gaoussou Coulibaly et ses collègues de la Haute autorité de la communication (Hac) étaient au palais présidentiel de Koulouba le jeudi passé. Avec le chef de l’Etat, il a été question de la présentation des membres de l’organe de régulation des médias au Mali. Au cours des échanges, il a été également question des préoccupations du bureau de la Hac qui tournent autour de l’adoption d’un projet de texte relatif à la carte de presse et à la gestion des réseaux sociaux. « Le projet de texte sur la carte de presse permettra à la Hac d’être suffisamment outillée pour gérer le monde médiatique. S’agissant du second projet de texte, il permettra à la Hac de mieux contrôler les dérapages constatés sur les réseaux sociaux », a fait savoir le président Gaoussou Coulibaly

MOPTI : La 6e Région militaire a un nouveau commandant

Précédemment commandant de la Région militaire de Mopti, Karim Traoré a passé le relais à son successeur la semaine passée. Le Colonel a été remplacé par un autre Colonel en la personne d’Abdoulaye Traoré. Lors du passage du témoin, un pot d’au revoir a été organisé dans le camp militaire de la 6e Région militaire auquel plusieurs personnalités ont pris part.

