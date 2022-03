Arrivé à Bamako le jeudi dernier pour un autre round de négociations avec les autorités de la transition sur le délai de la transition, Goodluck Jonathan, l’Envoyé spécial de la Cédéao a terminé sa mission dimanche dernier sans compromis. Selon un communiqué du gouvernement, la partie gouvernementale avait proposé 29 mois que le Président de la transition a ramené à 24 mois incompressibles. Une proposition qui n’a pas été acceptée par la Cédéao, qui tient au retour à l’ordre constitutionnel par l’organisation des élections. Il nous revient que la Cédéao reste dans la fourchette de 12 à 16 mois pour la fin de la transition. Une vision dite électoraliste rejetée par la partie malienne, qui estime que les maux du mal ne se résument pas qu’aux élections.

Des vaccins anti Covid-19 pour enfants

Le Mali a reçu vendredi dernier sa première dotation de vaccins Pfizer destinées aux 12 ans et plus qui n’ont jamais été vaccinés.

Les 6 communes de Bamako, de Kati et de Kalaban Coro sont concernées par ces 100 620 doses de vaccins. Ce don a été fait par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, à travers l’initiative Covax afin de réduire le taux de contamination à la Covid-19.

Ce vaccin contient deux doses à 4 semaines d’intervalle. Celui qui reçoit la première dose doit attendre 4 semaines pour faire sa dose de rappel.

Le prix du carburant augmente

La crise ukrainienne qui se passe à plusieurs kilomètres de chez nous et qui dure depuis près d’un mois a eu des répercussions sur notre quotidien. En effet, l’Office national des Produits Pétroliers a annoncé que le prix du carburant a augmenté sur le marché mondial. Ce qui a forcément impacté le marché local.

Dans ses explications, le ministre de l’Economie et des Finances a indiqué qu’il a été demandé à tous les intervenants de la chaine pétrolière de faire des efforts afin de pouvoir amortir le choc pour les consommateurs maliens. « Les droits de douanes ont été majorés de 26 %, les redevances autoroutières ont été réduites de 60 à 75 %. Les opérateurs ont accepté que leur marge bénéficiaire soit réduite de 33 % sur le Super et de 50 % sur le Gasoil », a expliqué Alousséni Sanou. Cette concession patriotique a ainsi évité que la flambée ne prenne pas l’ascenseur et fait que le Super passe de 663 à 762 et 593 à 760 pour le gasoil.

Clin d’œil aux artistes

En déplacement à Ségou, en fin de semaine passée, pour l’Assemblée consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mai, le Premier ministre a remis un orchestre complet au groupe Doulenkan de Ségou. La valeur du don estimée à 3 250 000 de F, a été remis à Mohamed Diawara musicien du groupe. Un geste qui traduit, selon la Primature, la volonté d’accompagner les acteurs culturels dans leur mission de promotion de la culture malienne.

Les Bamakois appelés à la salubrité

Surnommée, jadis, ville coquette, Bamako n’attire plus par son côté « coqueluche ». Mais plutôt par son côté d’insalubrité à tel point qu’un dépôt d’ordures, en plein cœur de la capitale, est surnommé « Kilimandjaro ». Malgré les initiatives, le problème d’insalubrité demeure encore.

Dans la dynamique du Mali Kura, le Premier ministre semble avoir trouvé un bâton magique pour faire du phénomène un vieux souvenir. Pour ce faire, il compte sur l’implication de la population désormais appelée « au ramassage des déchets de la capitale » comme nous font croire ses communicants : « Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé, le lundi 14 mars 2022, une réunion interministérielle sur le ramassage des ordures dans le district de Bamako. Les autorités sont à la recherche d’un nouvel opérateur qui sera associé à des sociétés maliennes. En outre, une réflexion sera engagée par les autorités afin de faire participer la population au ramassage des déchets de la capitale ».

La solution à la pénurie de ciment

Selon la direction des douanes maliennes, plus de 50 camions de Clinker pour la production du ciment au Mali ont été réceptionnés la semaine passée. Clinker est un constituant du ciment obtenu par calcination d’un mélange d’acide silicique d’alumine, d’oxyde de fer et de chaux.

Ce convoi fait suite à d’autres convois de camions de diverses natures venues des ports de Guinée, ajoutent les gabelous qui expliquent que le Clinker, produit stratégique pour le Mali, notamment pour soulager le secteur du BTP, sont passés par le corridor Conakry-Bamako qui prend de plus en plus du poids grâce à l’engagement des deux pays. La mise en œuvre des principales recommandations de la rencontre bilatérale entre les administrations douanières du Mali et de Guinée les 8 et 9 février dernier a donné un coup d’accélérateur au volume trafic entre les deux pays.

