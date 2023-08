Sante et développement social: Colonel Assa Badiallo Touré en visite dans le centre du pays

Le ministre de la Santé et du Développement Social, Colonel Assa Badiallo Touré, a effectué une visite de 48h (du 25 au 26 août 2023) à Mopti et à Bandiagara. Le ministre de la Santé et du Développement social et ses partenaires, dont l’UNICEF, ont remis aux déplacés des dons importants comprenant des kits de dignité, des moustiquaires imprégnées, des bâches… Au programme, il y avait notamment une cérémonie de donation de vivres et non vivres aux déplacés de Bodio ainsi qu’une visite (au niveau du CsRef) aux blessés des derniers événements survenus à Bandiagara.

Samedi dernier (26 août 2023), la délégation ministérielle a pris part, aux côtés du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, à la cérémonie de clôture des vacances citoyennes à Soufouroulaye, une localité située à 14 km environs de la Venise malienne. A Mopti et Bandiagara, Colonel Assa Badiallo était accompagnée par son homologue de la Jeunesse et des Sports (chargé de la Construction citoyenne et de l’Instruction civique), M. Abdoul Kassim Fomba, dont le département a la tutelle des vacances citoyennes

Brigade citoyenne : Une initiative qui met les jeunes au service de leurs communautés

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), Abdoul Kassim Fomba, vient de mettre sur place une «Brigade citoyenne» composée uniquement de jeunes. Une initiative saluée à différents niveaux.

Cette Brigade citoyenne est donc animée par des jeunes conscients de leur devoir vis-à-vis de la société et de la patrie ; engagés et disponibles pour leurs localités. Ils vont ainsi leur apporter une assistance communautaire en termes d’initiatives sur la sécurité routière ; le secourisme ; la citoyenneté ; les Violences basées sur le genre (VBG) ; l’assainissement… Les jeunes de la Brigade citoyenne peuvent être sollicités pour d’autres besoins dans l’intérêt de la communauté.

Il y a quelques jours, le ministre Abdoul Kassim Fomba a mobilisé 1 200 jeunes de la brigade citoyenne pour suivre la formation sur la sécurité routière. Et pour de nombreux observateurs, son initiative est de nature à renforcer «l’esprit civique et l’engagement citoyen dans la société malienne». Autrement, en responsabilisant ces jeunes au service de leurs communautés, il jette les bases du «renouveau de l’Homme malien». Ce qui est une condition sine qua non pour une réelle refondation devant aboutir au Mali Kura tant souhaité et tant attendu !

Retrait de la MINUSMA : Le camp de Ménaka remis à l’Etat malien après Ogossagou, Ber et Goundam

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a fermé son bureau dans la région de Ménaka vendredi dernier (25 août 2023). Les locaux ont été remis aux autorités régionales par Mme Fabiola Ngerika qui a dirigé le bureau durant ces six derniers mois. Dix ans après l’ouverture du bureau, il ferme définitivement pour être occupé par les Forces armées maliennes (FAMa). Des conteneurs bien aménagés, d’autres remplis de matériels, des groupes électrogènes… sont restés dans le camp.

En recevant la veille (jeudi 24 août 2023) des responsables, à l’occasion d’un petit déjeuner, la cheffe de bureau a salué la résilience et la franche collaboration des populations avec la Minusma. «La Minusma a fait ce qu’elle peut pour les populations. Elle s’en va, mais les Nations unies restent pour aider le Mali, pour aider Ménaka», a assuré Mme Fabiola Ngerika.

