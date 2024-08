Aya Nakamura s’exprime enfin après sa prestation aux JO de Paris, la chanteuse ne mâche pas ses mots

Depuis le 26 juillet dernier, date à laquelle elle avait fait le show lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris aux côtés de la Garde Républicaine, Aya Nakamura ne s’était pas exprimée. Les premiers mots de la chanteuse étaient très attendus et ils sont enfin tombés.

Le monde entier n’oubliera pas l’édition 2024 des Jeux Olympiques. Tout a commencé le 26 juillet avec la cérémonie d’ouverture qui, malgré une pluie battante, a marqué les esprits.

Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, s’est produite, toute d’or vêtue, suscitant la colère de l’extrême droite et les louanges du chef de l’Etat, Emmanuel Macron. Blonde pour l’occasion, portant une robe à plumes dorées avec des spartiates, l’artiste a chanté aux côtés de la Garde républicaine et a fini sa performance au garde-à-vous, comme ses danseuses. Aya Nakamura a interprété un medley avec ses tubes Pookie, Djadja et un standard de Charles Aznavour, For me Formidable, dont on fête cette année le centenaire de la naissance. Rien de surprenant. “Les rappeurs trouvent leur compte chez Charles Aznavour“, assurait à l’AFP en mai un des enfants du chanteur, Nicolas.

“Quelle honte! Aya Nakamura y a pas moyen (en référence aux paroles de “Djadja”, NLDR)! L’ouverture des Jeux olympiques est un saccage pour la culture française“, avait dénoncé sur ses réseaux sociaux Julien Odoul, porte-parole du RN.

Les 4 mots d’Aya Nakamura bien envoyés pour répondre aux critiques

Oui mais voilà, ceux qui n’ont eu cesse de critiquer Aya Nakamura n’ont eu d’autre choix que de se taire face à l’immense succès de la prestation de la chanteuse avec la Garde Républicaine. La cérémonie d’ouverture…

