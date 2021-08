Julien Lepers fête ses 72 ans : découvrez son évolution physique au fil de sa carrirère

Ce 12 août, le célèbre animateur Julien Lepers souffle ses 72 bougies. Depuis le début de sa carrière, l’ex-présentateur de “Questions pour un champion”, a considérablement changé. Planet vous propose de découvrir son évolution depuis au fil du temps.

Taclé par la directrice des programmes de France 3, Julien Lepers se défend

Evincé de son émission culte Questions pour un champion en 2016, Julien Lepers s’était vu taclé à nouveau par la directrice des programmes de France 3 après que celui-ci ait trouvé que son départ s’était fait dans des “conditions scandaleuses et inadmissibles”. Face à cela, Dana Hastier était revenue sur ces propos lors d’un entretien accordé à Télérama.

“Dès le début, j’ai dit à Julien Lepers que j’avais un souci avec son style d’animation. Nous avons réalisé quatre études : tous les résultats posaient clairement la question de l’animateur”, avait-elle expliqué et d’ajouter : “On lui a proposé de faire un communiqué commun pour évoquer son départ. À peine était-il sorti de mon bureau qu’il a déclenché une tempête. Julien Lepers est totalement ingérable. On souhaitait faire une émission hommage avec les meilleurs moments. Il a refusé”.

Invité quelque temps plus tard sur le plateau de Supplément sur Canal +, Julien Lepers s’était vu résumer l’entrevue de la patronne de France 3 : “Votre salaire : 40.000 euros par mois pour une semaine d’enregistrement, 1,3 million d’euros d’indemnités, elle parle des audiences en baisse, de la moyenne d’âge des téléspectateurs en hausse, 69 ans, et pour clouter le tout, elle a ce mot : ringard”, avait résumé l’animateur Ali Baddou.

Des propos qui n’ont toutefois pas destabilisé Julien Lepers : “C’est difficile de se relever de telles insultes, parce que là on en est aux insultes (…) Sur le fond, je ne vois pas d’accident industriel : 1,5 million, 2 millions (de téléspectateurs), quel est le problème ? Je ne le vois pas. Et sur la forme, on a exactement tout ce qu’il ne faut pas faire, du début, à la fin. J’ai vu cette jeune femme deux fois. La première fois il y a 1 an, elle m’a enlevé les dimanches, la deuxième fois il n’y a pas très longtemps, elle m’a tout enlevé”, avait-il affirmé.

Si l’animateur se fait de plus en plus rare à la télévision, il n’en reste pas moins une figure emblématique du PAF. Planet vous propose de découvrir sa métamorphose au fil de sa carrière.

