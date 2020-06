Kate Middleton : cette rumeur qui la poursuit depuis le début de son histoire d’amour avec William

Peu de temps avant ses fiançailles avec le prince William, Kate Middleton a fait l’objet des rumeurs les plus folles, notamment une qui lui colle particulièrement à la peau, encore aujourd’hui.

C’est une rumeur qui la poursuit depuis des années. C’est lors de sa deuxième année à l’université de St Andrews que Kate Middleton rencontre le prince William, qui s’est installé au début de l’année dans la même collocation qu’elle. D’abord bons amis, les deux étudiants se rapprochent peu à peu avant de commencer une histoire d’amour dès 2003. Une romance qui n’a été révélée publiquement que l’année suivante, lorsque le couple a été aperçu et photographié lors de vacances au ski. Et dès lors, si les Britanniques se réjouissaient de voir le fils aîné de Lady Diana prêt à se fiancer, une vilaine rumeur a également commencé à circuler à propos de la future duchesse.

“À l’époque, il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles Carole Middleton aurait pu tenter d’orchestrer la relation de sa fille en s’assurant qu’elle aille à St Andrews”, explique ainsi la journaliste Rebecca English dans le documentaire William & Kate : Trop beau pour être vrai, diffusé sur Channel 5 et relayé par The Mirror. Une rumeur alimentée notamment par un autre ouïe-dire, qui laissait entendre que lorsqu’elle était au Marlborough College, Kate Middleton avait également une photo du prince William dans sa chambre, comme une véritable fan.

Quand Kate Middleton a opté pour un style “plus approprié”

Des accusations accablantes pour la famille Middleton, qui résultaient probablement du fait que Kate était une roturière qui travaillait en tant que serveuse pendant ses études et n’était pas issue d’une famille aristocrate. Mais c’est lors de ses fiançailles avec le prince William en 2010 que la duchesse de Cambridge avait assuré que la rumeur de la photo dans sa chambre avait été complètement inventée. “Non, j’avais le gars de Levi’s sur le mur de ma chambre, pas une photo de William. Désolée !”, avait-elle ainsi déclaré.

Toutefois, coup monté ou non, l’histoire d’amour entre le prince William et Kate Middleton semble assez forte depuis plusieurs années pour faire taire les mauvaises langues. D’autant plus que pour son future rôle de reine consort, la duchesse de Cambridge a fait de nombreux changements dans sa vie, à commencer par son apparence, pour des tenues plus appropriées à son futur rôle, et des efforts pour se plier au protocole, aujourd’hui surveillés de près par Elizabeth II.

Par: closermag.fr

Commentaires via Facebook :