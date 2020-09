L’artiste Sidiki Diabaté : Coupable ou non coupable de violences de couple ?

Une jeune femme de teint clair, le corps endolori tout couvert d’hématomes et de marques de brûlures témoignent de violences subies. Par qui ? Pourquoi ? Des internautes s’empressent de désigner la star malienne, Sidiki Diabaté. Mais la justice s’évertue à dénouer le vrai du faux.

C’est l’une des infos les plus populaires ces derniers jours sur les réseaux sociaux au Mali. Elle accuse l’artiste Sidiki Diabaté d’avoir commis des violences physiques sur une jeune dame qui serait sa petite amie depuis des années. La vidéo a suscité des commentaires d’internautes déçus du comportement « indigne » du jeune artiste.

D’autres s’interrogent sur la véracité des faits en se demandant comment cela a pu arriver ? Dès lors, la nouvelle fait l’objet de débats sur les réseaux sociaux souvent même dans les lieux de causerie.

Est-ce une information fondée ou un harcèlement médiatique ? Tout serait parti d’une vidéo publiée le lundi 31 août 2020 sur le réseau social chinois « TikTok » de Mama Sita, de son vrai nom Mariam Sow, le corps couvert d’hématomes et de brûlures. De nationalité guinéenne, la jeune femme hébergée par Sidiki Diabaté serait victime de violences physiques. Ce dernier qui fut son concubin serait responsable de cet acte peu recommandable.

La vidéo devient vite virale et vaut à l’artiste et sa famille des injures. Mieux, elle suscite étonnement et indignation de la part de nombreux fans à travers le monde. S’il faut croire les informations, ce sont les proches de la victime qui ont dénoncé la situation que vit la jeune femme depuis bien longtemps. Ils témoignent entre autres de maltraitance physique et morale que le chanteur exercerait sur sa compagne.

