Qui est l’homme?

Ibrahim appelé affectueusement “Kaoula” par ses siens est fils de feu Nock AG ATTIA un des pères de la nation Malienne, digne et adorable fils du village de Tienkour relevant du cercle de Diré, région de Tombouctou.

Dès son jeune âge “Kaoula” passionné par la connaissance et avide du savoir-faire et savoir être, chose que connait sa famille depuis les temps immémoriaux, réussir à l’école et apprendre le bon comportement de par le livre saint de l’islam était tout d’abord son objectif premier. Dès lors, le succès et le baraka de ses parents qu’il respecte jusqu’à présent ne cesse de l’accompagner par la grâce du Tout Puissant. Du premier cycle de l’école Fondamentale de Tienkour jusqu’à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Bamako où il obtint sa maîtrise en sciences économiques et de gestion avec mention honorable avant de s’envoler pour le Maroc pour d’autres études de perfectionnement en passant par le lycée technique de Bamako le jeune Kaoula ne cesse de briller et persévérer dans la dynamique de relever un jour les défis du développement socio-économique et culturel de son pays en général, de sa région en particulier et spécifiquement son cercle “la capitale du blé”. De stages en stages et d’études à distance les talents du jeune “amachagh” apparaissent et lui donne la chance de séjourner à la Direction Générale de l’INPS de Bamako où il participa à la mise en œuvre de la politique nationale de la prévoyance sociale de son pays, une expérience de plus. AG NOCK pousse ses contacts et ses relations et s’envole pour le Congo où il passa un long séjour des années durant à la tête des plusieurs organisations humanitaires. Le retour au bercail après une riche expérience commence à être un de ses rêves, alors, il signe son retour à Bamako. Dès lors, il fut nommé DG de Centre National pour la Promotion du Volontariat (CNPV) après plusieurs années de management de ce centre, le Président de la République lui confie l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) par décret de nomination bien sûr en tant que DG, poste qu’il occupe jusqu’à nos jours. Ibrahim est aujourd’hui un des cadres de la région de Tombouctou qui n’est plus à présenter de par ses actions dans le soucis de promouvoir l’emploi au Mali pour les jeunes, les femmes et tous ceux ou celles dont la préoccupation reste la recherche de l’emploi et cela conformément aux textes relatifs à la gestion de l’emploi au Mali.

Ibrahim AG NOCK est à la tête d’une confédération de l’ensemble des Touaregs de la région de Tombouctou dénommé “Collectif Intégrateur des Imachaghs et Alliés de la région de Tombouctou” CIAT. Le choix est naturellement porté sur lui de façon unanime pour relever des grands défis.

