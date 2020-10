Ministère de l’Economie et des Finances : Alousséni SANOU aux commandes

En 18 mois, le quinquagénaire a la lourde tâche de mener à bon port les fonds générés sur le territoire du Mali.

Avec des expériences professionnelles inégalées dans le domaine financier, AlousséniSanou faut-il le rappeler a fait trente ans dans le domaine bancaire et financier et deux ans d’expériences dans l’évaluation économique des sociétés d’Etat.

Directeur financier et comptable de la BNDA de 2006 à 2020, AlousséniSanou fut chef de service Trésorerie et Opérations internationales à la BNDA de 1997 à 2005, ensuite contrôleur de gestion dans la même structure financière de 1991 de 1997 ; de 1989 à 1990, il fut chef des opérations à la CIFBAIL Abidjan et de 1987 à 1988, expert assistant chargé de l’évaluation de l’Union laitière de Bamako (ULB Mali-lait) et de l’Organisation de l’aménagement de la production forestière (OAPF) dans le cadre du Programme d’ajustement structurel renforcé (PASR) de la Banque mondiale pour le Mali.

Autres activités menées par Alousséni Sanou : il fut membre du comité de suivi du passage au nouveau plan comptable bancaire BCEAO 1997. De 1998, il a étéco-responsable de la mise en place de SWIFT à la BNDA. 2004,membre des Groupes projets Moyens de Paiement à la BNDA « MONEYGRAM », « monétique », « SAB », « RTGS », « SICA » BCEAO à la BNDA ; de 2005 à 2017,membre de différents comités à la BNDA (comité de direction, comité de risque, de stratégie, des impayés, ALM et de pilotage de projets. De 2006 à 2017, il fut responsable du Comité gestion Actif Passif (GAP/ALM). De 2006 à 2017, il est nommé administrateur dans différentes structures (Conseil d’administration de la SGI MALI et Assemblée générale de la BMS ). En 2015, il devient président de la Commission fiscale de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF). De 2015 à 2017, représentant de l’APBEF à la Commission fiscale regroupant l’Administration fiscale, les banques et le ministère de l’Economie et des Finances. De 2016, il fut président du Groupe Projet BALE II/III et du Plan comptable bancaire révisé (PCBR) – BNDA. Et enfin de 2017 à 2019, il a géré l’intérim du Président directeur général et du Directeur général de la BNDA.

Il est Compétent dans les domaines suivants : Contrôle de gestion, Comptabilité et fiscalité ; Gestion et analyse financière, Trésorerie, Marché financier et ALM ; Gestion opérationnelle et management de groupe de travail ; Gestion administrative et bureautique ; Négociation de contrats et de conventions auprès des partenaires et les bailleurs de fonds. AlousséniSanou est également analyste économique, de viabilité et de rentabilité opérationnelle.

Formation et stage

Détenteur du Baccalauréat malien série « B » au Lycée technique de Bamako en 1982,AlousséniSanou a eu sa Maîtrise en Sciences économiques à l’Ecole nationale d’administration du Mali en 1987. En 1995, il a fait lestage de formation sur le contrôle de gestion à Tours (France), un stage de formation sur le risque de contre-partie et sa maîtrise Bamako.

De 1997 à 1998, il effectua le stage de formation de courtier en bourse avec l’Institut canadien de bourse à Abidjan.

Stage de formation sur le Commerce International Paris, Dakar, Francfort

Stage de formation SWIFT à la Hulpe (Belgique). En 2002, il a fait un stage de formation sur l’analyse des risques bancaires à Marseille (France). En 2003, Séminaire de formation sur la Centrale des incidents de paiement – Dakar, Stage de langue « anglais » à Accra . En 2004, séminaire de formation de MONEYGRAM Johannesburg (Afrique du Sud). En 2005, Séminaire de formation en monétique – SOPRA Montpelier (France) et enfin en 2015, Stage pratique de mise en oeuvre de Bale II/III Crédit coopératif Paris.

AlousséniSanou parlé Bambara, Français, Anglais (passablement). Ses loisirs sont le Voyage, la lecture et le volley-ball.

A 56 ans, AlousséniSanou est marié et père des quatre enfants.

Bréhima Diallo

