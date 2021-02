Djénéba​ Fifi THIENTA,​ née le​ 29 mai 1978​ à​ Prague en République​ Tchèque, est une Journaliste malienne et un défenseur des droits de​ la fille ,de la femme et des jeunes .

Découverte​ des médias et débuts à la radio

Fifi THIENTA​ entretenait​ de la passion pour l’animation et le journalisme​ depuis qu’elle était encore élève.​ En 1998,​ elle​ est presente pour la première fois​ sur le plateau d’une émission​ de jeu d’invisibilité​ à​ la​ Radio​ Chaine 2 de l’ORTM où AliouIfra N’diaye,​ le réalisateur​ de l’émission,​ l’a invitée​ pour​ livrer​ ses impressions et​ donner​ son avis​ en tant qu’auditrice de​ l’émission.

En 1999, elle​ commence​ à la​ Radio Canal 2000 pour​ animer une émission​ consacrée à la​ cuisine.​ En 2000,​ Djénéba​ Fifi THIENTA​ dévient co-animatrice de l’émission​ «​ Fréquence sentimentale​ »​ sur la​ Radio​ Chaine 2 de l’ORTM avec Amadou KODIO et assiste aussi​ à​ sa​ réalisation.

Passage dans le cinéma

C’est à la fin de ses études supérieures en 2004 que Fifi THIENTA​ entre dans le cinéma et joue​ son premier rôle d’actrice dans le long métrage​ « Sidagamie »​ du réalisateur burkinabé Marcel KABORE​ qui​ obtient un fort succès.​ En 2008,​ elle joue dans le film​ « Fanta​ Fanga »de feu Gaoussou DRABO.​

Dans la​ série​ «​ CONCESSIONS​ », Fifi THIENTA​ obtient le second rôle​ où​ elle joue 25 épisodes sur les 52.​ En 2012, elle tourne dans le film « Amour ou Amitié » de Sékou DOUCOURE. Puis en 2013, elle​ participe​ dans le court métrage de 26 mns dont le titre est « Mon Pays » de Ladji DIAKITE. En 2018 elle joue dans « CHEYTANE ».

Evolution à la télévision​

A​ partir de 2010,​ Fifi THIENTA​ évolue définitivement​ à​ la télévision. Durant une année,​ elle assiste Dalex​ à la réalisation de l’émission Jouvence​ sur l’ORTM.

M’baye Boubacar Diarra lui propose d’animer​ sur AFRICABLE TELEVISION,​ son émission « Africa Show » un​ programme​ de variétés musicales et culturelles. Cette collaboration va​ durer sept (7) ans.​ Sur cette même chaine de télévision, elle anime aussi l’émission «​ SUMU KURA​ »​ à​ l’absence de l’animatrice principale Asta KIDA.

Tournant avec​ la​ formation en journalisme en France

En 2015, Fifi THIENTA suspend toute sa carrière et part se former​ en Journalisme à l’Académie Audiovisuelle de Paris​ en France.​ Après deux ans d’études, elle devient journaliste et retourne au Mali. En 2017, elle rejoint l’ORTM​ et​ présente le​ Journal Télévisé​ en français et en​ anglais sur la​ chaine nationale​ ORTM1.

Engagements pour les filles, les femmes et la jeunesse à​ travers les médias

Fifi THIENTA​ est​ sensible aux​ violations des droits des filles et femmes, aux discriminations et​ préjugés dont elles sont encore victimes.​ Elle​ constate que les filles n’ont pas encore compris qu’elles peuvent être actrices de leur propre évolution.​ En​ 2014, elle produit​ une émission de​ Karaoké destinée aux jeunes​ filles et garçons​ de 18 à 30 ans​ afin de les soutenir et les promouvoir.

Après cette​ première initiative, elle accentue son engagement social​ et solidaire​ en créant en 2018 deux événements. Une nouvelle émission dénommée Reines d’Afrique et un concours annuel destiné aux jeunes hommes de 18 à 35 ans .

Une nouvelle émission mensuelle sur les femmes africaines​ « Reines d’Afrique » dont elle est la présentatrice​ sur ORTM1.​

L’émission «​ Reines d’Afrique​ » s’intéresse à tous les sujets et problématiques qui touchent les femmes au quotidien. L’émission est aussi suivie sur les réseaux sociaux​ : Facebook et YouTube.

En 2020,​ Fifi THIENTA​ anime un​ Atelier sur la «​ Personnalité de l’Animatrice​ » dans le cadre de l’animation culturelle sensible aux conflits,​ appuyée par GIZ au Mali – le Bureau de la Coopération Allemande au Développement.​

L’ambition de Fifi est de​ «​ contribuer​ avec sa voix​ au développement de la fille, de la femme​ et des jeunes​ ».

Commentaires via Facebook :