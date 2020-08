Tony Parker annonce son divorce : la fin d’une belle histoire de neuf ans avec Axelle Francine !

L’ancienne star du basket tricolore vient de partager un message sans équivoque sur Twitter. Il assure que tout sera mis en œuvre pour “préserver le bien-être de leurs deux fils”.

L’Amour serait-il cette flamme qui s’épuise irrémédiablement après qu’on ait craqué l’allumette ? Ils sont en tout cas de plus en plus rares les couples qui durent pour l’éternité. Tony Parker nous en donne un nouveau précieux exemple. L’ancienne star française de la NBA, qui lorgnerait désormais sur quelques affaires liées au football et à l’Olympique Lyonnais, vient d’annoncer une triste nouvelle sur son compte Twitter : l’ancien joueur des Spurs de San Antonio se sépare de son épouse, Axelle Francine. Dans un message rédigé sur fond noir, il déclare, solennellement et avec une clarté absolue : “Après 9 ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils. Nous rendons publique cette information afin d’éviter toute rumeur ou autre spéculation ; aucun autre commentaire ne sera fait sur cet aspect de notre vie privée. Merci”.

Nouveau départ pour l’ancienne star du basket

L’histoire d’amour entre la star des parquets et la journaliste avait débuté à la fin de l’année 2011. Deux ans plus tard ils s’étaient fiancés, puis s’étaient même mariés, le 2 août 2014. De leur relation est née deux garçons : Josh, âgée de 6 ans, et Liam, âgé de 4 ans. Avant de fréquenter cette jeune femme peu connue du grand public et mère de ses deux uniques enfants, Tony Parker avait affolé les gazettes puisqu’il partageait la vie de la célèbre actrice latino-américaine Eva Longoria. Il s’était même marié à la star de la série Desperate Housewives, dans le quatrième arrondissement de Paris, lors de l’été 2007. Cette précédente relation, qui avait duré près de cinq ans, s’était conclue sur des rumeurs d’infidélités, même si la principale raison invoquée fût la distance entre les deux célèbres ex-tourtereaux. Voilà donc Tony Parker de nouveau célibataire. L’ancien brillant meneur de 38 ans va une fois de plus devoir reconstruire une vie sentimentale.

