Dans une récente interview accordée au Parisien, Omar Sy a évoqué la guerre en Ukraine et s’est dit étonné de voir que ce conflit touchait autant de monde par rapport aux guerres en Afrique. Une déclaration vivement critiquée par de nombreux internautes et responsables politiques. Ce mardi 3 janvier, l’acteur s’est défendu dans les médias français, dénonçant “un petit manège autour de sa personne”.

“Les gens qui savent lire comprennent ce que j’ai voulu dire.” Ce mardi 3 janvier, sur RTL et TMC, Omar Sy a répondu à la polémique déclenchée par sa dernière interview dans le Parisien. Pour rappel, dans cet entretien, le célèbre acteur déclarait: “Je suis surpris que les gens soient si atteints par la guerre en Ukraine. Ça veut dire que quand c’est en Afrique, vous êtes moins atteints?” Des propos qui ont été vivement critiqués par une partie de la classe politique française.

“On essaie de détourner le propos. C’est un peu un manège qui est en place depuis quelques années autour de ma personne”, a dénoncé Omar Sy au micro de RTL. “C’est un peu devenu systématique, à chaque fois que je sors de ma cachette pour promouvoir un film, on essaie de mettre un nuage de fumée autour de la promotion. ‘Tirailleurs’, c’est un film qui parle de la guerre, mais qui ne parle pas du tout de la guerre en Ukraine, ça parle de la Première Guerre mondiale, on parle des tirailleurs sénégalais. (…) Comme on dit chez moi, on laisse pisser.”