Will Smith : l’acteur brise le silence après les révélations de Jada Pinkett !

Le célèbre acteur Will Smith a rompu son silence après les récentes interviews explosives et les mémoires révélateurs de sa femme.

En effet, il s’est exprimé dans un e-mail adressé au New York Times.

Il a admis qu’il était un peu à l’écart des besoins de Jada et qu’il avait développé une « cécité émotionnelle » face aux « nuances cachées » après que sa femme, Jada Pinkett, a révélé que le couple vivait séparément depuis 2016.

Will Smith a admis que les nouveaux mémoires de sa femme, nommés Worthy, « ont en quelque sorte réveillé Will » lorsqu’il s’est rendu compte que sa femme vivait « plus à la limite » qu’il ne le pensait.

« Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe, et vous pouvez très facilement perdre votre sensibilité à ses nuances cachées et à ses beautés subtiles.

Will a également affirmé qu’il venait tout juste de réaliser que sa femme était « plus résiliente, plus intelligente et plus compatissante qu’il ne l’avait imaginé », a-t-il écrit au journal.

Source: https://yop.l-frii.com/

Commentaires via Facebook :