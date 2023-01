Le directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général Soulaïmane Traoré, après l’opération : « coup de pied dans la fourmilière », expérimente, depuis quelques jours une nouvelle façon d’occuper le terrain et de prévenir la criminalité et la délinquance à travers des patrouilles à pied.

Ces patrouilles à pied ont pour objectif une police beaucoup plus réactive et proche de la population. Dans un contexte, où les chiffres de la délinquance s’améliorent, cette nouvelle disposition permet, selon le patron de la Police, de protéger efficacement les personnes, de sécuriser leurs biens et de garantir un sentiment de sécurité.

C’est dans ce cadre que la population de Bamako croise depuis lundi 9 janvier 2023, des policiers en patrouille pédestre. Aux dires du DG, cela va continuer pendant les jours et les semaines à venir. Les éléments de la Brigade Anti-criminalité (Bac), ont sillonné entre autres tout, le périmètre du grand marché, l’échangeur piéton, le Rail-da, l’anneau Sotrama, la gare ferroviaire et les alentours de l’ex-guichet unique en passant par l’ancienne Ambassade des États-Unis, la Maison des Combattants, le marché Dibida et la place “Vox”.

Les malfaiteurs seront traqués sans répit, car le slogan, selon lequel,

«La peur doit changer de camp, ne sera pas un slogan, mais une réalité quotidienne sur le terrain», a-t-il indiqué.

Niarra

Commentaires via Facebook :