Le 2e congrès du Syndicat national des Officiers de Police (Snop) du Mali, s’est tenu, le samedi 24 septembre 2022, dans la salle polyvalente de l’Ecole nationale de police. Les travaux d’ouverture et de clôture étaient présidés par le représentant du Directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général, Sidy Coulibaly, en présence des délégués venus de tous les horizons du Mali.

Elu pour un mandat de cinq à la tête d’un bureau de 30 personnes, le nouveau Secrétaire général du Snop, le lieutenant de Police Emmanuel Kodio, s’est réjoui de prendre en main la destinée des officiers du Mali. « Je m’engage solennellement devant Dieu et devant vous de défendre partout, où je serai l’institution policière en général et la cause des officiers en particulier. À cet effet, je m’inscris, ce soir à l’école de mes grands pères syndicalistes, afin de protéger et de consolider les acquis » s’est-t-il engagé.

Saisissant cette occasion, le nouvel élu a rappelé que, le Snop a souffert et délaissé par les officiers, mais redynamisé par le Bureau sortant sous la houlette du Secrétaire général Attaher. Aussi, il a exhorté tous les Officiers du Mali à s’inscrire dans une logique pour la meilleure défense des intérêts du corps. Le nouveau bureau sous le leadership des anciens camarades œuvrera, selon Kodio, dans la continuité et la vision dans laquelle le bureau sortant s’est inscrit. « Chers officiers, nous devons œuvrer et conjuguer nos efforts pour la cohésion des officiers et évitons toute idée de division, qui sera fatale pour ce corps, qui a tant souffert, car dit un adage, unis, nous tenons bons et divisés, nous tombons. Prenons toujours le dialogue, œuvrons pour I’union, la solidarité et l’entente entre les Officiers, par contre bannissons la haine, la violence, la rosserie », a-t-il souhaité.

Le nouveau Secrétaire général du Snop a par ailleurs remercié la Direction générale de la Police nationale à travers son représentant, les différents délégués, la commission d’organisation et toutes les bonnes volontés pour leur contribution à la bonne organisation de ce congrès. Le représentant du Directeur général, le Contrôleur général Sidy Coulibaly a invité ce nouveau bureau du Snop au sens de la responsabilité du syndicalisme. « Le syndicat et l’administration doivent travailler en complicité, mais pas en adversité », a-t-il précisé.

Niarra-Infos

Commentaires via Facebook :