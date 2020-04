Pour le 2ème tour des élections législative du 19 avril 2020, Mr Dramane Sidibé un homme de confiance des jeunes et associations féminines appelle à voter Yelema en commune 4.

A cet effet, il demande à tous les électeurs qui n’ont pas pu effectuer le déplacement au premier tour pour diverses raisons de sortir massivement et d’aller faire le choix entre les candidats en liste pour le second tour.

Très active pour la cause de la nation, il conseille aux électeurs que le vote est un devoir de tous les citoyens sans aucune considération matériel. Le mieux serait de faire la différence entre les différents programmes des candidats.

En tant que président de l’association de la jeunesse alternance et renouveau, Dramane Sidibé alias Jospin a, après la rencontre tenue entre ces deux candidats et leurs analyses, a choisi de soutenir la liste du candidat Moussa marra et Assane Sidibé.

Parlant du cas du chef du fil de l’opposition Soumaila Cissé, Dramane Sidibé est très effrayant de voir la deuxième personnalité de notre pays enlevé en pleine campagne. Ainsi, il lance un appel aux plus hautes autorités de multiplier les efforts pour libérer Soumaila Cissé.

Concernant la plainte du parti FARES An Ka Wuli contre lui, à la suite du décès de Madame Fatou maire élu en 2016 le parti obtenant 4 conseillers dont il était en quatrième position sur la liste, il dira que la loi dit que celui qui le suivait directement est d’office troisième sur la même liste. Mais par méconnaissance de la loi malienne, certains individus mal intentionnés du parti ont porté plainte contre cette décision du gouverneur au tribunal administratif pour l’annulation. Après avoir reçu la plainte, il a déjà fait un mémoire comme la loi le demande avant le jour même du procès.

Yacouba Keita et Safiatou Samoura (Stagiaires)

Source: La Priorité

Commentaires via Facebook :