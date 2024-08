4ème anniversaire de l’avènement de la transition : Le M5-RFP revivifie la date du 18 Août

Dans le cadre du 4ème anniversaire de l’avènement de la Transition, le M5-RFP a organisé un meeting le samedi 17 aout 2024 au CICB, pour célébrer les changements enclenchés survenus au cours de cette transition et apporter leur soutien aux FAMa. C’était sous la présidence du Premier ministre et Président du Comité stratégique du M5RFP, Dr Choguel Kokalla Maiga.

Malgré une pluie fine, les militants et militantes du M5-RFP ont répondu en nombre samedi à l’appel du Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla Maiga. Ils sont venus se joindre au Comité stratégique du M5-RFP pour commémorer les 4 ans de la Transition. Pour rappel, c’est le 18 aout 2020 que les militaires ont mis fin à sept ans de règne d’IBK, au moment où il bouclait la 2ème année de son deuxième mandat. C’était à la suite des actions de soulèvement pendant des mois du M5-RFP. Ce faisant, ce coup d’Etat du 18 aout 2020 est apparu comme le parachèvement par les militaires, réunis au sein du CNSP , de la lutte du M5-RFP. Donc la collaboration entre les militaires et le M5-RFP était plus que nécessaire pour la bonne marche de la Transition.

Dans son allocution devant les militants du M5RFP au CICB, le Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalla Maiga s’est d’abord incliné devant la mémoire des victimes militaires et civils de la crise que nous vivons. Pour lui, ce meeting a pour but de commémorer les quatre ans du changement du paradigme politique au Mali, de la naissance du vrai changement. « Nous ne permettrons à personne d’enterrer le 18 aout. C’est une date importante pour la vie de notre nation » a-t-il précisé. Et d’ajouter que c’est à cette date que les Forces armées du Mali et celles du Changement se sont retrouvées pour redonner confiance au Mali et de décider de rompre avec les anciennes mauvaises pratiques qui ont minées notre pays. « C’est à ce moment que la décision de bâtir le Malikoura et de refonder notre système de gouvernance est née »,a-t-il souligné. Et selon lui, malgré certaines divergences de vue apparues souvent entre les deux parties, qu’ils ont toujours placé le Mali au-dessus de tout.

Ce meeting a été l’occasion pour le Premier ministre de la Transition de remercier les Maliens pour leur soutien incommensurable aux autorités de la Transition et d’appeler ces derniers à l’unité pour le sursaut national. « L’essentiel est que nous nous unissions pour qu’on puisse avancer. La Transition a besoin du vrai soutien pas n’importe lequel »,a-t-il dit. Il a tenu à rappeler aux faux soutiens de la Transition de laisser leurs petits calculs qui n’arrangent ni le Mali ni les autorités de la Transition. « Nous allons faire échouer les faux soutiens de la Transition », a-t-il déclaré.

Adama Tounkara

