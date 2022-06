Premier parti politique à diriger le Mali sous l’ère démocratique, l’Adéma-PASJ a commémoré le 30e anniversaire de son accession au pouvoir, le samedi 11 juin à Bamako. Malgré son jeune âge au moment de sa prise de pouvoir par la voie des urnes, le parti de l’Abeille se glorifie de son bilan de 10 ans durant lesquels il a fait sortir le pays de l’ornière et servi de repère pour des régimes successifs. Pour la postérité, le travail de titan abattu a été documenté dans un livre-bilan.

L’Adéma- PASJ (Parti Africain pour la Solidarité et la Justice) a été la première formation politique à présider les destinées du Mali démocratique. C’était entre 8 juin 1992 et 8 juin 2002 avec l’élection d’Alpha Oumar Konaré à la tête du pays durant deux mandats d’affilée de 5 ans. En accédant au pouvoir, l’enseignant à la tête d’un parti d’à peine un an a hérité d’un pays, à la limite, en lambeaux du fait d’une gestion « catastrophique par le régime CMLN-UDPM du Général Moussa Traoré ». Mais fort d’une vision éclairée, Alpha Oumar Konaré, entouré de têtes bien faites, aura, selon ses camarades, remis sur de bons rails le Mali grâce à des initiatives et réalisations physiques salutaires tant sur le plan social, économique, politique, culturel, sportif que diplomatique bien que confronté à toutes sortes d’adversités.

Fière de sa gestion étatique, la formation politique mère de la classe politique malienne a documenté, dans un livre, ses grandes réalisations pour éviter une falsification et une réécriture de l’histoire afin de rendre compte fidèlement aux jeunes générations. « Nous avons souhaité que ces deux événements soient des moments de partage, populaires, festifs et rassembleurs autour de ce livre-bilan, afin de rappeler leur importance en cette période de tentatives de réécriture, de falsification et de confiscation de notre histoire récente. Mieux vaut tard que jamais. Le bilan est enfin là, 20 ans après la fin des deux quinquennats présidentiels, à nous confiés par le peuple souverain du Mali, dans les conditions les meilleurs », a déclaré Yaya Sangaré. Selon le Secrétaire général de l’Adéma, le livre-bilan, qui sera mis en vente à partir de cette semaine, donne un aperçu, en 334 pages réparties entre cinq chapitres, sur le projet de société du premier parti politique ayant exercé le pouvoir sous l’ère démocratique au Mali avec plus d’une soixantaine de secteurs d’activités développés.

De façon diagonale, l’ouvrage résume les 10 ans de pouvoir de l’Adéma en ces lignes : l’historique du parti avec les différentes crises internes vécues dans la gestion du pouvoir, la gestion concertée des Institutions de la République ; les grands défis et leur gestion (crises scolaires, sociales, des opérateurs économiques, du Nord, la gestion des victimes de la répression, etc.) ; l’ancrage de la Démocratie ; le renforcement des Institutions républicaines, avec la réhabilitation et l’amélioration des conditions de vie et de travail de la Justice et des Forces Armées et de Sécurité ; la lutte contre la corruption et la délinquance financière : les textes et les structures créés à cet effet, les stratégies mises en place ; le développement des Ressources humaines, avec le recrutement, la formation, le plan de carrière ; la valorisation du système éducatif et de la recherche scientifique, avec l’ouverture de l’Université, la construction des salles de classes, la scolarisation pour tous, le rapprochement de l’école des enfants, la fourniture des matériels didactiques adéquats ; la Santé avec une politique volontariste d’accessibilité aux centres et aux soins de santé, la communautarisation de la santé ; la promotion de la Femme, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports avec la réalisation de grandes infrastructures sportives, culturelles tels que le Stade du 26 mars et le Mémorial Président Modibo Kéïta ; les grands chantiers de développement dans les Secteurs privé, agricole, des mines, de l’énergie, de l’urbanisme et de l’habitat, des transports, du tourisme et de l’artisanat, de l’environnement et de la biodiversité, … ; l’accès à l’eau potable avec la construction de milliers de forages dans les milieux ruraux ; les Communications avec les réformes audacieuses dans les services publics et privés de communication, l’ouverture de l’espace médiatique et des télécommunications ; les Finances publiques avec la maîtrise des dépenses malgré les investissements massifs effectués pour relever l’économie ; de la place de notre pays en Afrique et dans le monde : la Diplomatie au service de la paix, la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que les Maliens de l’Extérieur.

En dressant ce bilan de leur parti dans un ouvrage pour la postérité, ses auteurs admettent qu’il n’est pas parfait d’ailleurs comme toute œuvre humaine. Mais ils indiquent aussi que le passage de leur camarade à la tête du Mali aura permis de poser les bases solides de la Démocratie dans notre pays, au plan politique, économique et social. « …Car les réalisations de l’Adéma-PASJ ont jusqu’à présent inspiré les gouvernements successifs de notre pays. Le maintien et la sauvegarde de l’essentiel des acquis démocratiques ainsi que le respect des symboles du Mouvement démocratique instaurés par le Parti, en sont les preuves », disent-ils.

Alassane Cissouma

