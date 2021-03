Mamadou Igor Diarra sera-t-il le futur candidat de l’URD à la prochaine élection présidentielle ? Pour le 1er Secrétaire à la communication de l’URD, rien ne permet de l’affirmer.

Pour une bonne partie de l’opinion publique malienne, l’adhésion du candidat malheureux à la présidentielle 2018, non moins ancien ministre Mamadou Igor Diarra du parti Mali en action (MEA) fera de lui le futur candidat du parti de feu Soumaïla Cissé. Pour en savoir davantage, nous avons joint le 1er secrétaire à la communication du bureau exécutif national du parti vert et blanc. Me Demba Traoré, puisque c’est de lui qu’il s’agit, assure simplement que « Mamadou Igor Diarra a décidé d’adhérer à l’URD sans condition ». En clair, il n’y a eu à l’endroit de cet expert financier, ministre de l’Energie sous ATT et ministre de l’Economie et des finances sous IBK, aucun engagement de faire de lui le futur candidat de l’URD.

Lors de la cérémonie scellant l’annonce de l’adhésion/fusion, le samedi 6 mars dernier, le président du Bureau exécutif du MEA, Moussa Koné, a déclaré solennellement que cet acte politique du président d’honneur de MEA, Mamadou Igor Diarra était posé « sans aucun calcul ni conditions ».

Et Me Demba d’expliquer que M. Diarra va adhérer à l’URD avec son parti, le MEA. « Il faut qu’il y ait un congrès de dissolution du MEA. Une commission paritaire va être mise en place entre les deux partis pour poursuivre le processus ». Bruno D S

