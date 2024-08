AN 4 de la transition, de la place de l’indépendance au CICB : commémoration du 18 août 2020 : Quand le PM Choguel K Maiga persiste à être l’obstacle au Rassemblement et à l’union Sacrée

C’est dans une salle de 1000 places clairsemée et composée en grande majorité d’ enfants et de badauds plus enclins à s’amuser qu’à suivre la rhétorique permanente et redondante du PM que s’est tenu le meeting animé par Choguel K Maiga pour commémorer les quatre ans de la prise du pouvoir par la coalition militaro civile, un 18 Août 2020. Au lieu de profiter de cette rare occasion de sortie en public pour dresser le bilan des quatre ans de gestion et de se projeter dans le futur, le clivant PM s’est livré à son exercice favori de diatribes , d’invectives et de contre-vérités contre tous les régimes qui se sont succédé durant les 30 dernières années au Mali. Il n’a effleuré à aucun moment, dans son long discours, la délicate situation sociopolitique, encore moins l’idée d’un rassemblement des maliens autour des objectifs de la transition. Il a encensé les militaires tout en les divisant et jeté l’opprobre sur les anciens dignitaires en se réjouissant de l’arrestation de certains parmi eux. Pourquoi le Président de la transition garde-t-il un PM aussi clivant que haineux ? Assimi Goita sait-il réellement que son PM est plus un problème qu’une solution pour la transition ?

C’est au Centre International des Conférences de Bamako, communément appelé CICB que le premier ministre Choguel K Maiga a invité ses partisans de ce qui reste du M5 RFP pour commémorer le quatrième anniversaire de 18 Août 2020. Ce quatrième anniversaire qui se déroule dans un contexte marqué par une crise sociale aiguë, une exacerbation de la tension politique avec son corolaire de restrictions des libertés et une détérioration des conditions sécuritaires, n’a nullement ému le PM Choguel K Maiga qui est plus préoccupé par la préservation de son fauteuil de premier ministre que de la délicate situation. Nulle part dans sa longue diatribe vexatoire, et revancharde il n’a fait allusion à la crise socioéconomique, voire financière engendrée par les coupures d’électricité et surtout par les choix politiques faits par le gouvernement. Vivant et profitant surtout des crises , le PM Choguel s’est adonné à son exercice favori de dénigrement de la classe politique, de discrédit sur tous les régimes qui se sont succédé au pouvoir alors même qu’il est lui-même comptable de tous les régimes qui ont dirigé le Pays depuis plus de 30 ans sauf celui de Alpha Oumar Konaré Qui ne se souvient pas des propos flatteurs de Choguel K Maiga alors ministre de la communication porte-parole du gouvernement d’IBK qui qualifiait ce régime de « Soleil que nul ne peut cacher avec la main ….. » ?L’histoire vient encore de donner raison à Alpha Oumar Konaré, lui qui n’a jamais voulu collaborer avec Choguel K Maiga. Alpha Oumar Konaré ce grand homme d’Etat avait une autre qualité qu’aucun dirigeant malien n’a jusque-là, c’est le choix des hommes et des femmes à des postes de responsabilités.

Pourquoi le Président de la transition garde-t-il toujours un PM aussi clivant que haineux ? Dans son discours de près d’une heure de temps, le PM Choguel K comme à son habitude s’est attaqué à ses anciens camarades du M5 RFP en les qualifiant d’ignares rampants, d’agents double et des nouveaux amis de la transition. Comme si cela ne suffisait pas il s’est réjoui du malheur dont sont victimes certains hommes politiques qui sont arrêtés et emprisonnés. Comment le PM d’un pays en profonde crise et qui a besoin que toutes ses filles et tous ses fils se retrouvent autour de lui, puisse adopter une telle attitude qui frise la haine ? Il a voulu cacher sa préférence à certains militaires parmi les cinq Colonels, mais dans son discours tout bon analyste devrait décrypter son choix pour certains au détriment du Colonel Assimi Goita. Alors pourquoi continuer à garder un tel PM qui n’apporte absolument rien à la transition encore moins au Mali ? Seul le Colonel Assimi Goita est à mesure de répondre à cette question cruciale. Dans tous les cas le Président de la transition doit comprendre que son PM divise plus qu’il ne rassemble et la grande inimitié que vouent certains maliens trouve son explication dans les comportements du PM Choguel K Maiga.

Que dire de son manque de redevabilité quand on sait que le Plan d’Action Gouvernementale pompeusement présenté devant le CNT n’a toujours connu aucun compte rendu ni bilan à ce jour, à fortiori devant les maliens. Le meeting en était la meilleure occasion

Assimi Goita sait-il réellement que son PM est plus un problème qu’une solution pour la transition ?

La réponse est sans nul doute oui, car le Président à plus de canaux d’informations pour savoir les agissements inopportuns de son premier ministre. La question que bon nombre d’observateurs se posent est celle de savoir pourquoi le PM est-il toujours maintenu à son poste alors qu’il ne sert à rien ? plusieurs réponses probables, soit parce qu’entre les cinq colonels l’unanimité n’est pas faite sur son départ et surtout sur le profil de son successeur, soit pour éviter de grandir le lot des opposants sachant bien que le PM est plus nocif dehors que dedans , soit ses tares , ses défauts et ses insuffisances servent-ils de bouclier aux militaires pour agir comme ils l’entendent, le bouclier prenant tous les coups ! . Le Président Assimi Goita a intérêt à se débarrasser de ce PM clivant pour regagner la confiance de la classe politique et même de la société civile afin de mener à bon port le bateau de la transition.

En somme, derrière ce silence assourdissant de la frange majoritaire du peuple se cache une angoisse incommensurable due à la crise socio-sécuritaire doublée d’une crise économico-financière. Le Président de la transition qui est le premier responsable du pays doit parer au plus pressé pour rassembler les maliens et définir un nouveau cap permettant d’aller aux élections. Cela passera par le choix d’un nouveau PM et la mise en place d’un nouveau gouvernement plus inclusif.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :